FIFA WM 2022 Zugabe bei EM 2024? Kroatien hat noch nicht genug Stand: 16.12.2022 08:19 Uhr

Mit dem WM-Titel wurde es für Weltfußballer Luka Modric und seine Goldene Generation wieder nichts. Die Alten Herren Kroatiens könnten aber tatsächlich noch einmal wiederkommen. Auch der Trainer verspürt Feuer.

Luka Modric streifte sein Haarband und die Kapitänsbinde ab, dann vergrub er sein Gesicht kurz in seinem Trikot und trabte in Richtung Auswechselbank. Kurz vor dem Ende des Halbfinals zwischen Kroatien und Argentinien (0:3) nahm Trainer Zlatko Dalic seinen besten Spieler vom Feld und schenkte ihm so zumindest einen schönen Abgang. Die Zuschauer im Stadion und die Reservespieler auf der Bank erhoben sich. Modric dankte artig und nahm mit versteinerter Miene Platz. War es das?

Modric lässt eigene Zukunft offen

Zumindest für diese WM: ja. Modric und die Kroaten spielen am Samstag (17.12.2022, 16 Uhr) im Spiel um Platz drei noch um den Trostpreis. Die Goldene Ananas kann die Goldene Generation, die 2018 das Finale gegen Frankreich verlor, noch gewinnen. Weltmeister wird der Weltfußballer Modric in seiner Karriere aber nicht mehr.

video FIFA WM 2022 Argentinien gegen Kroatien - die Zusammenfassung Ein Elfmeter, ein Stolpertor und letztlich Messis Traum-Solo ebnen Argentinien den Weg zum 3:0-Sieg über Kroatien - die Highlights der Partie.

Einen weiteren Auftritt auf der ganz großen Bühne könnte es dennoch geben. Denn obwohl Modric bereits 37 Jahre alt ist, ist eine Zugabe bei der EM 2024 in Deutschland nicht ausgeschlossen. "Vielleicht ist dies das Ende einer großartigen Generation bei einer Weltmeisterschaft", ließ Trainer Dalic auf der Pressekonferenz Raum für Spekulationen.

Und auch Modric selbst legte sich nicht fest. "Mein letztes Spiel mit der Nationalmannschaft?" , fragte er. "Wir werden sehen." Es scheint, als hätten Kroatien und Modric noch nicht genug.

Der Stamm des Teams bleibt zusammen

Doch wie golden ist diese Goldene Generation überhaupt noch? Klar ist, dass sich das Team im Vergleich zur WM 2018 schon gewaltig verändert hat. Torhüter Danijel Subasic, Antreiber Ivan Rakitic, Stürmer Mario Mandzukic sowie die beiden Verteidiger Sime Vrsaljko und Ivan Strinic, die allesamt im Endspiel in der Startelf gestanden hatten, haben ihre Karrieren in der Nationalelf beendet. Der ehemalige Frankfurter Ante Rebic wurde zudem dieses Jahr nicht nominiert.

Gegen Argentinien standen mit Dejan Lovren, Ivan Perisic, Marzelo Brozovic, Andrej Kramaric und Modric noch fünf Final-Teilnehmer auf dem Rasen, Domagoj Vida saß zumindest auf der Bank. "Einige der Spieler haben ein bestimmtes Alter erreicht und wir müssen sehen, was bis 2026 passiert", blickte Coach Dalic schon einmal nach vorne. " Einige der älteren Spieler werden sich aber erst nach der EM verabschieden. "

FIFA WM 2022 Ganz große Show - Argentinien dank Messi und Álvarez im Finale Dank einer grandiosen Gala von Lionel Messi und einer tollen Show von Julián Álvarez hat Argentinien den Widerstand von Kroatien gebrochen - und steht hochverdient im WM-Finale.

Kroos glaubt an Modric bei der EM 2024

Dass Lovren, Perisic (beide 33), Kramaric (31) und Brozovic (30) bei der EM noch einmal zusammen auflaufen ist durchaus wahrscheinlich. Dass auch Modric (37) dann erneut dabei ist, zumindest nicht ausgeschlossen. "Wenn ich tippen müsste, würde ich sagen: Er spielt die EM in Deutschland noch. Er ist auch einfach fußballverrückt", unterstrich sein Madrider Teamkollege Toni Kroos bei MagentaTV.

Gemeinsam mit den jungen Wilden um Josko Gvardiol von RB Leipzig (20) und Borna Sosa vom VfB Stuttgart (24) sowie Talenten wie Roko Simic von RB Salzburg könnte Kroatien auch in anderthalb Jahren noch eine durchaus vielversprechende Mischung auf den Rasen bringen.

Trainer Dalic ist weiter heiß

" Mein Plan und mein Ziel ist es, Kroatien zur EM 2024 zu führen", sagte deshalb auch Nationaltrainer Dalic, der trotz der Halbfinal-Enttäuschung weiter hochmotiviert ist und große Stücke auf sein Team hält. "Ich werde weitermachen." Das Ende der Erfolgsserie bei der WM könnte also der Anfang einer Erfolgsgeschichte mit dem Höhepunkt der Europameisterschaft 2024 werden. Vielleicht sogar mit dem dann 38 Jahre alten Modric.