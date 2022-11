FIFA WM 2022 WM-Traum von Ex-Kölner Jakobs offenbar geplatzt Stand: 20.11.2022 13:07 Uhr

Afrikameister Senegal muss bei der WM in Katar offenbar auf Ex-Bundesliga-Profi Ismail Jakobs verzichten. Medienberichten zufolge gibt es Unstimmigkeiten beim Einbürgerungsverfahren des gebürtigen Kölners.

Wie mehrere Portale am späten Samstagabend (19.11.2022) berichteten, sei der Verteidiger des französischen Ligue-1-Clubs AS Monaco beim Turnier im Emirat nicht spielberechtigt. Die im Senegal zuständige Behörde habe kein grünes Licht für einen Einsatz des 23-Jährigen gegeben, hieß es. Ausschlaggebend dafür sei, dass mit der Verwaltungsakte des früheren deutschen Junioren-Nationalspielers etwas nicht in Ordnung sei.

Noch ist der Ausschluss des ehemaligen Abwehrspielers des 1. FC Köln aus dem WM-Kader der "Lions" aber wohl nicht endgültig besiegelt. Der Fußball-Weltverband FIFA führt den Defensiv-Spezialisten noch im offiziellen Aufgebot des westafrikanischen Staates. Und auch der Senegalesische Fußballverband, die Fédération Sénégalaise de Football, hüllt sich in der Personalie Jakobs bis dato in Schweigen.

Jakobs spielte schon zweimal für den Senegal

Ein WM-Aus für Jakobs käme sehr überraschend, kam der 23-Jährige im vergangenen September doch bereits zweimal für den Afrikameister zum Einsatz. Allerdings handelte es sich bei den Duellen Senegales mit Bolivien (2:0) und dem Iran (1:1) nur um Freundschaftsspiele. Möglicherweise drückten Verband und Behörde deswegen seinerzeit trotz offenbar noch nicht ganz abgeschlossenen Einbürgerungsverfahrens ein Auge zu. Spekulativ.

Fakt ist, dass Jakobs, der mit Deutschlands U21 im vergangenen Jahr Europameister wurde und sich erst vor wenigen Wochen entschied, für den Senegal aufzulaufen, fest mit seinem Einsatz in Katar rechnete. "Ein Traum wird wahr" schrieb er am 11. November auf seinem Instagram-Account unter ein Bild vom ihm im senegalesischen Nationaltrikot. Bevor am Sonnabend (19.11.2022) die ersten Medienberichte über sein vermeintliches WM-Aus erschienen, postete er auf demselben Kanal ein weiteres Foto mit der Unterschrift: "Hungriger Löwe" sowie dem Hashtag #fifaworldcup2022.

Anderlechts N'Diaye soll Jakobs ersetzen

Des einen Leid ist nun des anderen Freud. Denn Nationaltrainer Aliou Cissé hat bereits einen Ersatz für Jakobs nach Katar geordert. Dabei handelt es sich um Linksverteidiger Moussa N'Diaye vom RSC Anderlecht. Der 20-Jährige wird am Sonntag (20.11.2022) im Emirat erwartet. Sein belgischer Club bestätigte via Twitter die Nominierung.

Sollte der aus Dakar stammende Abwehrspieler am Montag (21.11.2022, 17 Uhr) in der ersten Partie Senegals gegen die Niederlande tatsächlich zum Einsatz kommen, hätte die umstrittene Winter-WM ihre erste richtig verrückte Geschichte. Denn als N'Diaye am Sonnabend von Coach Cissé kontaktiert wurde, feierte der Verteidiger in der Großstadt Guédiawaye gerade seine Hochzeit. Nun heißt es für ihn: Fußball statt Flitterwochen...