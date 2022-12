FIFA WM 2022 Lisandro Martinez - Argentinischer "Metzger" mit großem Herzen Stand: 13.12.2022 07:44 Uhr

Lisandro Martinez ist für seine harte Spielweise berüchtigt. Aber erst seine emotionale Seite macht ihn für Argentinien und Manchester United zu einem ganz besonderen Spieler.

So recht konnte sich Lisandro Martinez gar nicht freuen. Beim argentinischen Abwehrspieler war nach dem Sieg im Elfmeterschießen gegen die Niederlande und dem Einzug ins Halbfinale vielmehr eine Last abgefallen, die Emotionen übermannten ihn. " Es war einfach unglaublich. Ich war wie befreit, weil wir es nicht verdient hatten, so auszuscheiden, weil wir viel besser waren. Ich möchte alle umarmen - die Spieler, das Trainerteam, alle ", sagte Martinez unter Tränen im Interview mit dem heimischem TV-Sender "DEPORTV".

Argentinien hatte 2:0 geführt, fühlte sich aber offenbar zu sicher, ließ die Niederlande wieder herankommen. Es folgte ein Ende voller Emotionen, das Martinez nach seiner Auswechslung in der Verlängerung von draußen mitansehen musste. Sein Bangen wurde dann schließlich mit dem letzten Elfmeter von Lautaro Martinez erlöst.

Heldentat im Achtelfinale

Der Verteidiger kennt die Rolle des Bankspielers bei dieser WM nur allzu gut. Er kam zwar in vier Spielen zum Einsatz, stand aber nur zweimal in der Startelf. Trotzdem überzeugt Martinez in Katar, war im Achtelfinale gegen Australien (2:1) sogar der große Held. In der 80. Minute hatte Aziz Behich ein fulminantes Solo gestartet, scheiterte bei seinem Abschluss aber an Martinez, der den Ball mit einer Mischung aus Grätsche und Einfliegen noch blocken konnte - und den argentinischen Sieg sicherte.

Solche Aktionen sind es, für die Martinez dort, wo er spielt, stets gefeiert wird. Der 24-Jährige ist bekannt für sein leidenschaftliches Spiel, er wird deswegen "The Butcher" (Der Metzger) genannt. Er ist ein echter Kämpfer, einer, den man unbedingt in der eigenen Mannschaft haben will und gegen den man keinesfalls spielen möchte.

Fan-Favorit bei Manchester United

Deswegen ist er bei Manchester United auch innerhalb von wenigen Monaten zum Publikumsliebling geworden. Im Sommer wechselte Martinez für rund 57 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu den "Red Devils" und begleitete damit Trainer Erik ten Hag aus den Niederlanden nach England. Der Linksfuß bestritt seither jede Partie, stand in 21 von 24 Pflichtspielen in der Startelf - und wird von den Fans mit "Argentinien"-Sprechchören gefeiert.

" Ich bin wirklich glücklich. Ich bin ein bisschen überrascht, aber gleichzeitig bin ich sehr stolz ", sagte Martinez zuletzt im Klub-TV. " Hierher zum besten Klub der Welt zu kommen und die Leute rufen 'Argentinien, Argentinien', das ist unglaublich. Danke an die Fans für die Unterstützung. "

Ein Segen für jede Mannschaft

Der Einfluss von Martinez geht aber weit über den Platz hinaus. Auf dem Platz gehört er zu den harten Spielern, daneben ist er ein Mann mit Herz. Das zeigt sich vor allem im täglichen Miteinander. In Manchester geht er stets mit verschiedenen Spielergruppen essen, damit sich keine Grüppchen bilden und keine Spieler isoliert werden. Martinez ist ein absoluter Teamplayer und gibt so auch alles, um die Mannschaft beisammenzuhalten.