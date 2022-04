DFB-Team: Eine Burg in Katar als WM-Quartier

Sportschau. . 02:20 Min. . Verfügbar bis 01.04.2023. Das Erste.

In Brasilien war es "Campo Bahia", in Russland "Watutinki". Nun wird das DFB-Team ein Quartier in Katar beziehen - doch wird dieses den Geist von "Campo Bahia" 2014 wiederbeleben?