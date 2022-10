FIFA WM 2022 - Teamcheck Niederlande - nächster Angriff mit dem "Tulpengeneral" Stand: 25.10.2022 08:58 Uhr

Die Niederlande startet nach acht Jahren WM-Abstinenz einen neuen Anlauf. Trainer Louis van Gaal ist dabei sein eigener Nachfolger.

Von Robin Tillenburg

Der Trainer

Nach dem überraschenden Achtelfinal-Aus bei der Europameisterschaft 2021 gegen Tschechien trat Bondscoach Frank de Boer zurück. Schon vorher hatte es Kritik am Trainer gegeben, der das traditionelle 4-3-3-System aufgegeben hatte. Das wird zwar auch unter de Boers Nachfolger mittlerweile nicht mehr gespielt, der hat in seiner Trainerlaufbahn aber schon mehr Kritik an sich abperlen lassen als andere in vier Karrieren. Der "Tulpengeneral" Louis van Gaal ist zurück auf der Bank der Elftal und hat von seinen 15 Länderspielen in seiner dritten Amtszeit als Bondscoach elf gewonnen und noch keins verloren - darunter auch zwei Siege über die starken Belgier.

Schon 2012 hatte van Gaal "Oranje" nach einem schmerzhaften EM-Aus übernommen und führte sie bei der WM zwei Jahre später auf den dritten Platz. Ähnliches erhofft man sich wieder vom "Tulpengeneral", der mit 71 Jahren zu den erfahrensten Trainern im Turnier gehört. Mit Edgar Davids und Danny Blind sind zwei weitere große Namen des niederländischen Fußballs van Gaals Co-Trainer. Nach der WM wird van Gaal übrigens wieder aufhören - Ronald Koeman wird Nachfolger des Routiniers.

Der Star

Virgil van Dijk ist Kapitän, Abwehrchef und absolut unumstritten in der Dreier- respektive Fünferkette der Elftal. Der Innenverteidiger hat mit dem FC Liverpool die Champions League gewonnen, gehört zu den besten Spielern der Premier League und ist mit 31 Jahren einer der erfahrensten Akteure im Kader. Mit sechs Länderspieltoren ist er zudem auch einer der torgefährlichsten Spieler im Aufgebot.

Players To Watch

Sein Länderspieldebüt feierte Steven Berghuis schon im Jahr 2016 unter dem damaligen Bondscoach und heutigen Co Danny Blind. Berghuis war damals Flügelspieler und 24 Jahre alt. Immer mal wieder wurde er in den kommenden Jahren in den Kader berufen, kam auch immer mal wieder zum Einsatz, einen dauerhaften Stammplatz erarbeitete er sich nicht. Zwischenzeitlich stand er gar nicht mehr im Kader, brachte aber für seinen Klub Feyenoord konstant seine Leistung, wurde dort Kapitän.

2021 wechselte Berghuis zu Ajax Amsterdam - und auch die Position. Berghuis spielt im zentralen offensiven Mittelfeld, rückt teilweise sogar auf die Achterposition und sorgt mit seiner Spielfreude und seinen überraschenden Pässen dort für besondere Momente - der Ausdruck "Straßenfußballer" passt, im positiven Sinne, zu Berghuis' Spielstil. Unter van Gaal wurde er prompt auch in der Elftal wieder Leistungsträger und ist wichtiger Taktgeber im zentralen Mittelfeld.

Außerdem spannend: Cody Gakpo. Seit dem Sommer 2022 stand der flexibel einsetzbare Offensivspieler von PSV Eindhoven in fünf von sechs Länderspielen auf dem Platz, traf zweimal und bereitete einen weiteren Treffer vor. Der groß gewachsene 23-Jährige könnte eine der Turnier-Überraschungen werden.

Besonderes

Weil die Niederlande die WM 2018 verpasste, war der letzte Bondscoach, der ein niederländisches Nationalteam bei einer Männer-WM betreute Louis van Gaal selbst. Demnach ist er in dieser Kategorie sein eigener Nachfolger.

WM-Chancen

In Vorrundengruppe A mit Katar, Senegal und Ecuador ist die Niederlande der klare Favorit. Weil man unter van Gaal auch noch ungeschlagen ist, ist die Brust entsprechend breit. Zum engsten Favoritenkreis gehört die Elftal zwar nicht, das Prädikat "Geheimfavorit" ist für diese Elf, die alterstechnisch über das verfügt, was man gemeinhin "gesunde Mischung" nennt, aber durchaus angebracht.