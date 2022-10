FIFA WM 2022 - Teamcheck Mexiko - diesmal mehr als nur Achtelfinale? Stand: 25.10.2022 08:39 Uhr

Mexiko gehört zu den Teams, die bei Turnieren häufig für positive Schlagzeilen sorgen, aber nie ganz vorne mitspielen. Das soll sich in diesem Jahr ändern.

Von Nicolas Weber

Der Trainer

Gerardo Martino - dieser Name löste 2013 wohl bei einigen Fußballfans fragende Blicke aus. Damals wurde der bis dahin in Europa noch unbekannte Argentinier als neuer Trainer des FC Barcelona vorgestellt. Auch wenn Martino nach nur einem Jahr wieder gehen musste: die Verpflichtung ergab durchaus Sinn. Denn der mittlerweile 59 Jährige steht für offensiven Ballbesitzfußball und lässt gerne mal im Pep Guardiola-Stil den Ball in den eigenen Reihen kreisen.

Seit Januar 2019 ist Martino Nationaltrainer Mexikos und hat dort mehr Erfolg. Direkt im ersten Jahr konnte sein Team den CONCACAF Gold Cup gewinnen und sich dort im Finale gegen die USA durchsetzen. Zwei Jahre später erreichte man beim gleichen Wettbewerb immerhin das Finale. In Katar will Martino nun auch interkontinental Erfolg haben.

Der Star

Eigentlich ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis Edson Alvarez im Trikot eines absoluten Spitzenclubs aufläuft. In diesem Sommer war es schon fast so weit: Der 24-Jährige stand kurz vor einem Wechsel zum FC Chelsea. Ajax Amsterdam wollte seinen Sechser aber unbedingt behalten und legte ein Veto ein.

Im mexikanischen Nationalteam hat Alvarez mit seiner internationalen Klasse eine tragende Rolle. Er ist ein Defensiv-Allrounder, der oft als Abräumer agiert, dabei aber auch am Ball eine hohe technische Finesse zeigt.

Players To Watch

Hirving Lozano ist vielen deutschen Fans unschön in Erinnerung geblieben. Bei der WM 2018 erzielte der Flügelspieler im Auftaktspiel gegen Deutschland den einzigen Treffer und leitete somit das Vorrundenaus der Deutschen ein. Der 27-Jährige steht mittlerweile im Dienste des SSC Neapel und besticht mit Schnelligkeit und Dribbelstärke. Im Team der Mexikaner setzt er so wichtige Impulse in der Offensive

Guillermo Ochoa ist die Nummer eins zwischen den Pfosten der Mexikaner. Schon bei der WM 2006 stand er im Kader und ist auch heute noch eine feste Größe. Auch wenn Ochoa nicht unbedingt zur Weltspitze der Torhüter gehört, wächst der 37-Jährige bei Turnieren stets über sich hinaus.

Besonderes

Wenn Mexiko an einer Fußball-WM teilnimmt, weiß man eigentlich schon, wie es laufen wird. Die Mannschaft spielt mutig drauf los, übersteht mit einer starken Leistung die Gruppenphase - und dann ist Schluss. In den letzten sieben Endrunden ist Mexiko immer im Achtelfinale gescheitert. Allerdings ging es dabei auch oft gegen die großen Favoriten - zuletzt 2018 gegen Brasilien.

WM-Chancen

Die Mexikaner wollen ihr Achtelfinal-Abo endlich kündigen und haben als Ziel das Viertelfinale ausgerufen. Allerdings wird der Weg dahin schwer. Saudi-Arabien wird zu schlagen sein, aber mit Argentinien und Polen hat man in der Gruppenphase harte Lose erwischt. Wenn man die überstehen sollte, winken Namen wie Frankreich und Dänemark. Alles, was über das Achtelfinale hinausgeht, wäre also eine große Überraschung.