FIFA WM 2022 - Teamcheck Marokko und der Traum der Löwen Stand: 25.10.2022 09:01 Uhr

Ein Trainerwechsel, zwei Rückkehrer und natürlich Achraf Hakimi: Marokko ist bei der WM in Katar in der Gruppe F nur Außenseiter, hat aber große Ziele.

Von Tim Beyer

Der Trainer

Als Walid Regragui Ende August als Nachfolger von Vahid Halilhodzic als Nationaltrainer von Marokko wurde, sagte er: "Wir wollen Großes erreichen." Er hat dann gleich mal eine Entscheidung seines Vorgängers rückgängig gemacht. Halilhodzic hatte Bayerns Noussair Mazraoui und Chelseas Hakim Ziyech, zwei von Marokkos besten Fußballern, nicht mehr berufen, er vermisste die Disziplin. Nun sind beide zurück im Team.

Überhaupt hat Regragui, 47, der zuvor als Übungsleiter schon die afrikanische Champions League gewonnen hat und zweimal Meister in Marokko geworden ist, zu Beginn seiner Amtszeit einen guten Eindruck hinterlassen. Auch weil die Ergebnisse stimmen. Zwei Testspiele hat Marokko Ende September absolviert, gegen Paraguay gab es ein Remis und gegen Chile einen Sieg.

Der Star

Gerade wird wieder viel diskutiert über Achraf Hakimi, nur geht es dabei nicht um Fußball. Er ist jetzt ein Model. Kürzlich sah man Hakimi, 23, im schwarzen Anzug, aber ohne Hemd, auf dem Cover der "Vogue Arabia", neben ihm seine Frau, eine bekannte Schauspielerin. In seiner Heimat Marokko haben die Fotos nicht allen gefallen.

Nun ist das mit dem Modeln eine Ausnahme, eigentlich ist Hakimis ja Fußballer. Es gibt in Europa wenig bessere Rechtsverteidiger als ihn, er hat Tempo und Technik, seine Vorstöße sind gefürchtet. In Dortmund, wo Hakimi zwei Jahre als Leihspieler war, vermissen sie ihn immer noch. Heute spielt er für PSG und bei der WM natürlich für Marokko. Er ist im Team des Trainers Regragui der wichtigste Spieler.

Wird in Katar eine tragenden Rolle spielen: Achraf Hakimi

Players To Watch

Zwischen den Länderspielen 38 und 39 in der Karriere von Hakim Ziyech lag ein Jahr. Es war die Zeit, in der Ziyech suspendiert war, in 20 Spielen war er nur Zuschauer. Der neue Nationaltrainer Walid Regragui hat andere Pläne, er setzt auf Ziyech. Das könnte sich auszahlen.

Einen Fußballer wie ihn hat Marokko nur einmal. Ziyech, 29, ist im Dribbling kaum zu stoppen, er hat Übersicht und ganz viel Gefühl im linken Fuß. In Marokkos 4-3-3 dürfte Ziyech rechts im Angriff spielen, er kann dann in die Mitte ziehen und abschließen.

Besonderes

Marokko hat schon einmal WM-Geschichte geschrieben. Bei der Endrunde 1986 zog Marokko als erste afrikanische Nationalmannschaft überhaupt ins Achtelfinale ein, dort traf Lothar Matthäus kurz vor Schluss zum 1:0-Sieg für Deutschland. Erfolgreicher war Marokko nie. Dreimal hat sich das Land seitdem noch für eine Weltmeisterschaft qualifiziert, immer war schon nach der Vorrunde Schluss.

WM-Chancen

Es wäre schon eine Überraschung, sollte Marokkos Nationalmannschaft, die alle nur die "Löwen vom Atlas" nennen, in der Gruppe F einen der ersten beiden Plätze belegen. Belgien und Kroatien sind stark, für Marokko wahrscheinlich zu stark. Und Kanada war eine der Überraschungen in der Qualfikation. Für Marokko könnte es auf Platz vier hinauslaufen.