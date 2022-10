FIFA WM 2022 - Teamcheck Kanada - Ein "Fußball-Zwerg" erscheint auf der Welt-Bühne Stand: 25.10.2022 08:44 Uhr

Geographisch ist Kanada zwar das zweitgrößte Land der Erde, fußballerisch jedoch eher ein "Zwerg". Noch. Denn erstmals seit 36 Jahren hat sich das Team mit dem Ahornblatt wieder für eine WM qualifiziert.

Von Sophie Salmen

Der Trainer

Verantwortlich für den Erfolg ist ein Trainer, der erstmals auf höherem Niveau ein Männer-Team coacht: John Herdman. Turniererfahrung hat der Engländer aber jede Menge, denn mit den Frauen-Teams von Neuseeland und Kanada nahm er an vier Weltmeisterschaften und drei Olympischen Spielen teil. Bei den Sommerspielen 2012 und 2016 gewann er mit den Kanadierinnen jeweils die Bronzemedaille. Seit 2018 ist der 46-Jährige nun Cheftrainer der Männer - und schaffte gleich ein Novum in der Fußball-Geschichte: Er ist der erste Trainer, der sowohl eine Frauen- als auch eine Männermannschaft zu einer Weltmeisterschaft geführt hat.

Der Star

Fragt man europäische Fußball-Fans nach einem kanadischen Fußball-Nationalspieler, wird höchstwahrscheinlich der Name Alphonso Davies fallen. Der 21-Jährige ist DER Superstar der Kanadier. Anfang 2019 wechselte Davies von den Vancouver Whitecaps zum FC Bayern München und hat sich seitdem zu einer festen Größe beim Rekordmeister gemausert. Während er bei den Bayern hauptsächlich als Linksverteidiger eingesetzt wird, spielt er in der Nationalelf zumeist etwas offensiver im linken Mittelfeld. Die entscheidenden WM-Qualifikationsspiele hatte Davies wegen einer Herzmuskelentzündung verpasst, umso motivierter dürfte er für den WM-Auftritt in Katar sein.

Kanadas Superstar Alphonso Davies in Aktion

Die "Players to watch"

Neben Alphonso Davies haben die Kanadier einen weiteren jungen Spieler, der auf dem Weg zum Weltstar ist: Jonathan David. Der Mittelstürmer war 2020 für 27 Millionen Euro aus dem belgischen Gent ins französische Lille gewechselt und wurde mit dem OSC 2021 Meister der Ligue 1. In der aktuell laufenden Saison hat der 22-jährige Angreifer in den ersten zehn Spielen sieben Tore erzielt - und damit in diesem Zeitraum nur ein Tor weniger als die Topstars Kylian Mbappé und Neymar.

Auf dem Weg zur WM schossen aber weder Davies noch David die meisten Tore für die Nordamerikaner, sondern Kanadas Rekordtorschütze Cyle Larin. Mit 13 Treffern in 16 Spielen hatte der 27-Jährige einen riesigen Anteil an der erfolgreichen Qualifikation. Im Alltag schnürt Larin seine Fußballschuhe seit diesem Sommer für den belgischen Meister Club Brügge. Davor lief er für Besiktas Istanbul auf und holte mit den Türken 2021 das Double.

Das Besondere

Zusammen bei Besiktas spielte Larin mit Atiba Hutchinson. Der ist mit seinen 39 Jahren der älteste Spieler im Kader der Kanadier – und könnte im Falle einer Nominierung zum zweitältesten WM-Feldspieler der Geschichte werden. Im zentralen Mittelfeld zieht der 39-Jährige die Fäden und hält auch sonst die zum Teil noch sehr junge Mannschaft zusammen. "Er bedeutet so viel für uns", schwärmte Coach Herdman gegenüber "The Athletic" von seinem Kapitän. Jedoch stehen noch kleine Fragezeichen hinter einem WM-Einsatz von Hutchinson, denn seit der Saisonvorbereitung bei Besiktas laboriert er an einem Knochen-Ödem. Zuletzt äußerte er sich aber optimistisch, rechtzeitig zum Turnier fit zu werden.

Hutchinson ist der einzige aktive Spieler im kanadischen Kader, der beim letzten WM-Auftritt des Landes schon geboren war. Bisher waren die Kanadier nur bei der WM 1986 in Mexiko dabei. Damals gab es nach drei Niederlagen (gegen Frankreich, Ungarn und die UdSSR) das wenig überraschende Aus in der Vorrunde. In diesen Spielen gingen die Kanadier zwar nicht unter, sie schossen aber auch kein Tor. Somit wartet die ganze Fußball-Nation Kanada noch auf das erste Tor bei einer Männer-WM.

Kann zweitältester Feldspieler der WM-Geschichte werden: Kanadas Atiba Hutchinson

Bereits jetzt steht fest, dass nach dem Turnier in Katar mindestens eine weitere WM-Teilnahme für die „The Canucks“ genannten Kanadier folgen wird: Als einer von drei Gastgebern (neben den USA und Mexiko) bei der WM 2026 ist die Mannschaft automatisch qualifiziert.

Die WM-Chancen

Kanada zeigte sich in der Qualifikation zur WM 2022 sehr konstant. Mit 28 Punkten aus 14 Spielen qualifizierten sich die Kanadier als Erster der Nord- und Mittelamerika-Gruppe für Katar, blieben dabei die ersten elf Spiele sogar ungeschlagen.

In die WM wird Kanada hingegen als klarer Außenseiter gehen, denn dem Team wurden in der Gruppe F Belgien, Kroatien und Marokko zugelost. Am ersten Spieltag geht es gleich gegen die spielstarken Belgier, dann wartet der WM-Zweite von 2018, Kroatien. Daher dürfte es für die Kanadier – trotz der herausragenden Spieler Davies und David – sehr schwer werden, die Gruppenphase zu überstehen. Aber zumindest das erste WM-Tor und der erste Punktgewinn bei einer WM-Endrunde erscheinen durchaus realistisch.