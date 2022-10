FIFA WM 2022 - Teamcheck Topfavorit Brasilien und die Mission "Sechster Stern" Stand: 25.10.2022 08:42 Uhr

20 Jahre nach dem letzten WM-Triumph will Brasilien wieder den Pokal in den Händen halten. Gelingen soll das mit einer eingespielten Mannschaft und einem Trainer, der noch eine letzte Mission erfüllen will.

Von Nicolas Weber

Der Trainer

Der 61-jährige Tite (bürgerl. Adenor Leonardo Bacchi) ist seit 2016 im Amt des brasilianischen Nationaltrainers und stand in mehr als 70 Partien an der Seitenlinie. Nach dem Viertelfinal-Aus bei der WM 2018 konnte Tite 2019 seinen bisher größten Triumph feiern - die Copa America.

Ein WM-Titel fehlt ihm noch, um seine Karriere als Nationaltrainer perfekt zu machen. In Katar hat er zum letzten Mal die Chance dazu - nach der Weltmeisterschaft wird Tite nämlich sein Amt als Selecao-Trainer niederlegen.

Der Star

Wenig überraschend ist Neymar der große Star der Brasilianer. Der 30-Jährige stand bereits 121 Mal für die Selecao auf dem Platz und konnte dabei 75 Tore erzielen. Bekanntermaßen ist Neymar nicht gerade leicht im Umgang und sorgte schon für einige Skandale. Mit Nationaltrainer Tite harmoniert er allerdings gut.

Anders als bei seinem Verein Paris Saint Germain spielt Neymar im Nationaltrikot nicht mehr auf dem Flügel. Tite ist der Meinung, dass dort dessen Potenzial verschwendet wird und setzt ihn eher als kreativen Zehner hinter einer Spitze ein. Dort ist Neymar Dreh- und Angelpunkt der brasilianischen Offensive.

Players To Watch

Vinicus Junior ist längst kein Geheimtipp mehr. Der 22-jährige Flügelspieler hat sich in den letzten Monaten zu einem der spannendsten Spieler der Welt entwickelt und ist mittlerweile eine feste Größe bei Real Madrid. Im Trikot der Selecao wird "Vini Jr." auf dem Flügel gesetzt sein. Kürzlich wurde er von Nationaltrainer Tite als "Neymar von 2014" bezeichnet.

Eine ebenfalls spannende Personalie ist Lucas Paqueta. Der 25-Jährige wechselte in dieser Saison für mehr als 60 Millionen Euro zu West Ham United. Paqueta kann im Mittelfeld und Angriff nahezu überall eingesetzt werden. Diese Vielseitigkeit schätzt Tite sehr und brachte Paqueta zuletzt immer wieder von Beginn an.

Besonderes

Die Selecao hat seit dem Copa-America-Finale 2021 (0:1 gegen Argentinien) kein einziges Spiel mehr verloren. Mit zwölf Siegen und drei Unentschieden legte Brasilien eine beachtliche Serie hin und marschierte in der WM-Qualifikation zum Gruppensieg.

Auf den großen Rivalen aus Argentinien traf man allerdings wegen eines Spielabbruchs nur einmal. Dort trennten sich die beiden Teams mit 0:0.

WM-Chancen

Nationaltrainer Tite hat vor allem in der Offensive die Qual der Wahl zwischen hochkarätigen Spielern. Brasilien ist eine ausgewogene Mannschaft mit gestandenen Stars wie Thiago Silva oder Casemiro und spannenden Youngsters wie Vinicius Jr. oder Antony.

Die Gruppe G mit der Schweiz, Serbien und Kamerun ist nicht leicht, wird aber keine große Hürde für die Selecao sein. Brasilien will 20 Jahre nach dem letzten WM-Titel wieder nach den Sternen greifen und ist dabei einer der großen Favoriten - vor allem, wenn die europäischen Top-Mannschaften schwächeln.