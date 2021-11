Dass Trainer gerne in den Angriffsmodus schalten, um sich so vor ihre angeschlagene Mannschaft zu stellen, ist eine bekannte Strategie. Natürlich hat sie auch Louis van Gaal im Repertoire, der Bondscoach der niederländischen Nationalmannschaft, die nach einem schwer erklärbaren 2:2-Unentschieden in Montenegro um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft bangen muss.

Showdown für Oranje in De Kuip ohne Fans

Die Stimmung ist angespannt bei der Niederlande, die bei einer Niederlage im abschließenden Qualifikationsspiel am Dienstagabend (16.11.2021) in Rotterdam gegen Norwegen die WM verpassen könnten, zum zweiten Mal in Folge. Zudem hat die Regierung aufgrund dramatisch hoher Corona-Zahlen einen Teil-Lockdown beschlossen, beim Showdown im eigentlich ausverkauften De Kuip muss Oranje deshalb ohne seine Fans bestehen.