WM-Quali 2026 - Abschied von den großen Überraschungen

Leonardo Bonuccis Frust war deutlich. Wenige Monate nach dem Gewinn der Europameisterschaft in London gegen England 2021, scheiterte Italien in den Playoffs der europäischen WM-Qualifikation in Palermo gegen Nordmazedonien. "Es gibt Teams in anderen Konföderationen, die vier oder fünf Spiele verloren haben" , sagte Bonucci. "Und wir scheiden aus, nach einem Tor in der 92. Minute bei unserer einzigen Niederlage. Dieses System ist verrückt."

Bonucci übertrieb zumindest statistisch nicht. Uruguay und Ecuador kamen in Südamerika - wenn auch in einem völlig anderen Modus - sogar mit sechs Niederlagen ins Ziel. Die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada wird vielen Teams in der Qualifikation mehr Sicherheit geben. Denn bei 48 Teams, die mitspielen dürfen, wird den Großen ein Scheitern immer schwerer gemacht.

16 Europäer dabei, aus Südamerika mehr als die Hälfte

Die Zahl der Teilnehmer steigt in jeder Konföderation. Ab 2026 werden in Europa 16 statt bisher 13 Teams mitspielen. Ob Italien 2022 und 2018, ob Niederlande 2002, ob England und Frankreich 1994 - solche großen Überraschungen werden zwangsläufig seltener.

Noch drastischer fällt die neue Lage in Südamerika aus. Zehn Mitglieder hat die Konföderation CONMEBOL, künftig darf Südamerika sechs von ihnen zur WM schicken, hinzu kommt ein Playoff-Teilnehmer. Die Aufgabe für die CONMEBOL: einen spannungsgeladenen Modus entwickeln, der die Suche nach drei Teams ermöglicht, die ausscheiden.

In der Konföderation für Nord-, Mittelamerika und die Karibik sind 2026 sechs Teams plus zwei Playoff-Teilnehmer dabei. Die USA, Kanada und Mexiko hoffen noch auf ein Startrecht als Gastgeber. Die Chancen für die Inselstaaten steigen, und das war auch ein Vorwurf an FIFA-Präsident Gianni Infantino.