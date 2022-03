Algerien legt in der WM-Qualifikation gegen Kamerun vor

Afrika stehen fünf der 32 Plätze bei der WM-Endrunde zu. In den fünf Begegnungen der letzten Quaifikationsrunde wird in Hin- und Rückspiel ermittelt, welche fünf Teams in Katar 2022 teilnehmen. Es gilt im Gegensatz zu UEFA-Wettbewerben die Auswärtstorregel.

Kamerun - Algerien 0:1 (0:1)

Islam Slimani erzielte das entscheidende Tor in der 40. Minute für Algerien, das beim Afrikacup noch als Titelverteidiger in der Gruppenphase ausgeschieden war.

Rückspiel: 29. März (21.30 Uhr) in Blida.

DR Kongo - Marokko 1:1 (1:0)

Yoane Wissa vom englischen FC Brentford brachte Kongo in Kinshasa in der 12. Minute in Führung. Tarik Tissoudali erzielte in der 76. Minute den Ausgleich für Marokko. Kongos Ngonda Muzinga sah kurz vor Schluss noch die Gelb-Rote Karte.

Rückspiel: 29. März (21.30 Uhr) in Casablanca.

Mali - Tunesien 0:1 (0:1)

Moussa Sissako erzielte in Bamako zunächst bei einem Missverständnis mit dem Torhüter in der 36. Minute ein Eigentor, in der 40. Minute musste er mit einer Roten Karte nach einer Notbremse vom Platz.

Rückspiel: 29. März (21.30 Uhr) in Radès.

Ägypten - Senegal (heute 20.30 Uhr)

Rückspiel: 29. März (19 Uhr) in Diamniadio.

Ghana - Nigeria (heute 20.30 Uhr)

Rückspiel: 29. März (19 Uhr) in Abuja.

