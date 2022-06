Australien spielt gegen Peru um WM-Ticket

Jackson Irvine vom Zweitligisten FC St. Pauli brachte die Australier in Führung (53. Minute); Caio Canedo glich wenig später aus (57.). Nach einigen vergebenen Chancen traf dann Ajdin Hrustic von Eintracht Frankfurt (84.) für die am Ende jubelnden Socceroos.

Australien am 13. Juni gegen Peru

Damit kämpfen die Australier am 13. Juni gegen Peru - den Fünften der Südamerika-Qualifikation - im interkontinentalen Entscheidungsspiel um das 31. von 32 WM-Tickets. Für Australien wäre es die sechste WM-Teilnahme nach 1974, 2006, 2010, 2014 und 2018 - und die fünfte in Serie.

Der letzte WM-Teilnehmer wird am 14. Juni zwischen Costa Rica (Nord- und Zentralamerika/Karibik) und Neuseeland (Ozeanien) im Ahmad-bin-Ali-Stadion im katarischen ar-Rayyan ermittelt. Der Gewinner dieser Partie kommt in die Gruppe E mit Deutschland, Spanien und Japan. Der Sieger des Duells zwischen Australien und Peru rückt in die Gruppe D mit Titelverteidiger Frankreich, Dänemark und Tunesien.

12.06. | der Film "Die deutsche Mannschaft auf dem Weg nach Katar", ab 19.15 Uhr Sportschau. . 45:00 Min. . Verfügbar bis 12.06.2022. Das Erste.

Quelle: dpa