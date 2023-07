Winter in Sydney Frohe Weihnachten - Australien feiert "Christmas in July" Stand: 25.07.2023 13:21 Uhr

In Sydney kann es im Juli empfindlich kalt werden. Mützen und dicke Jacken in den WM-Stadien sind keine Seltenheit. Die Australier feiern "Christmas in July" sogar mit Lebkuchen und Schoko-Weihnachtsmännern.

Von Bernd Schmelzer aus Sydney

Natürlich hatten wir vorher das Wetter gecheckt, ist doch logisch. Auch die Tatsache, dass es im Juli und August in Australien kälter ist als in Europa, ist uns allen bekannt. Vor Ort allerdings stellt das Wetter den mitteleuropäischen Fußballreporter vor größere Herausforderungen: Abflug in Deutschland bei 35 Grad, Ankunft in Sydney bei gerade mal noch frischen sieben Grad in den Morgenstunden.

Zwischen Badeschlappen und dicken Boots

Immerhin: Tagsüber klettert das Thermometer in den folgenden Tagen dann auf immerhin 16 bis 18 Grad, aber der Wind lässt es deutlich kühler wirken. Die Frage aller Fragen deshalb: Wie verlasse ich das Hotel? Mit oder ohne dickere Jacke? Nur mit Pulli? Im Hemd etwa?

Idealerweise hat man in Sydney derzeit immer von allem etwas dabei. Das Wetter wechselt permanent, die Vorhersagen sind teilweise nur sehr vage. Zudem ist es schwierig, sich an den Menschen vor Ort zu orientieren. Die kleidungstechnische Herangehensweise der Australier ist höchst unterschiedlich, zwischen Badeschlappen und winterlichen Boots ist alles dabei, ein allgemeingültiger Trend somit nicht abzuleiten.

Wintersale: Schoko-Nikoläuse und Lebkuchen

Beim Schlendern durch die Stadt oder auch auf dem Fußweg zum Stadion fallen zudem zwei Dinge auf: überall Schlussverkauf, teilweise mit Winter-Sale deklariert - und ein paar Schoko-Nikoläuse und Lebkuchen sind auch im Angebot. Und das Ganze im Juli, wohlgemerkt. Recherchen ergeben: Es handelt sich um "Christmas in July", auch als "Yulefest" oder "Yuletide" bekannt. Womit nicht das richtige Weihnachtsfest ersetzt, sondern eher traditionelle weihnachtliche Bräuche bei passendem Wetter ermöglicht werden sollen.

Die Kassen klingeln

Natürlich ist auch hier Weihnachten am 24. und 25. Dezember. Aber bei über 30 Grad im australischen Somme hat niemand so richtig Lust auf Glühwein und Plätzchen. Also ist heute, am 25. Juli, "Christmas in July". Da es sich aber nicht um einen offiziellen Feiertag handelt, ist das für die Menschen eher ein Fest, das sie im Privaten feiern. Außerdem ist es gut fürs Geschäft: Ein zweites Weihnachtsfest mit den passenden Lebensmitteln, Punsch, Dekorationen und Geschenkartikeln bringt Geld in die Kassen.

Schneeflocken - oder doch nicht?

Mützen, Schals und Pullover gehen ohnehin gut in diesen Wochen. Wollig und mollig eingepackt auf dem Kommentatorenplatz im Sydney Football Stadium beim Spiel zwischen Frankreich und Jamaika, hat es in der Halbzeitpause erst angefangen stark zu regnen. Später hat es Beobachter gegeben, die sogar vereinzelte Schneeflöckchen gesehen haben wollen. Wahrscheinlich nur ganz wenige, aber immerhin. Ich sage nur: "Christmas in July"! In diesem Sinne: Frohe Weihnachten!