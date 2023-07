FIFA Frauen WM Fußball-WM der Frauen - Rekorde, Serien, Titel Stand: 20.07.2023 06:23 Uhr

Seit 1991 spielen die Fußball-Frauen in Endrunden um die Weltmeisterschaft. Wer hat bisher die meisten Titel geholt? Die meisten Tore geschossen? Die schnellste rote Karte kassiert?

Einige WM-Rekorde im Überblick.

Die meisten WM-Titel: USA (4)

Als Fußball-Weltmeisterinnen von 1991, 1999, 2015 und 2019 halten die US-Amerikanerinnen einige Rekorde. Sie können neben den meisten Titeln auch die meisten Siege (40) und die längste Siegesfolge in WM-Endrunden (12) vorweisen. Ihre Erfolgsserie können die USA bei der WM 2023 sogar noch ausbauen.

Der höchste Sieg: USA - Thailand (13:0)

Mit dem höchsten Endstand in der Geschichte der Frauen-WM gewannen die USA 2019 gegen Gruppengegner Thailand. Drei Tore fielen in der ersten Hälfte, weitere zehn in der zweiten.

Die meisten Titel als Trainerin: Jill Ellis (2)

Die US-Amerikanerin Jill Ellis ist die einzige Trainerin, der es gelungen ist, zwei WM-Titel zu gewinnen. Sie führte das US-Team 2015 und 2019 zum Turniersieg. Nach ihrem zweiten Erfolg trat sie als Nationaltrainerin zurück.

Die meisten Einsätze bei WM-Endrunden: Kristine Lilly (30)

Von 1991 bis 2007 nahm die US-Mittelfeldspielerin Kristine Lilly an allen fünf WM teil. Bei 29 ihrer 30 WM-Einsätze stand Lilly in der Startelf. Sie wurde 1991 und 1999 mit den USA Weltmeisterin.

Beste Torschützinnen bei WM-Endrunden: Marta (17)

Bei der WM 2003 feierte die Brasilianerin Marta ihre Premiere. Seitdem hat die sechsfache Weltfußballerin 17 Tore in 20 WM-Spielen geschossen. 2023 könnte Marta ihren eigenen Rekord noch auszubauen. Übrigens: Auf Platz zwei der erfolgreichsten WM-Torschützinnen ist Birgit Prinz mit 14 Treffern.

Die meisten Tore in einem Spiel: Michelle Akers (5), Alex Morgan (5)

Die US-Spielerininnen Michelle Akers und Alex Morgan teilen sich diesen Rekord. Akers traf im WM-Viertelfinale 1991 gegen Taiwan fünfmal für die USA. 28 Jahre später erzielte Morgan fünf der 13 Tore für das US-Team beim Rekordsieg über Thailand.

Jüngste Spielerin: Ifeanyi Chiejine (16 Jahre, 34 Tage)

Nur fünf Wochen nach ihrem 16. Geburtstag gab die Nigerianerin Ifeanyi Chiejine 1999 ihr WM-Debüt gegen Gruppengegner Nordkorea. Chiejine spielte auch bei den folgenden WM 2003 und 2007 für ihr Heimatland.

Jüngste Torschützin: Elena Danilova (16 Jahre, 108 Tage)

Im WM-Viertelfinale 2003 gegen Deutschland erzielte die russische Stürmerin Elena Danilova das einzige Tor für ihr Team. Russland verlor 1:7 und schied aus. Deutschland wurden wenig später Weltmeister.

Älteste Spielerin: Formiga (41 Jahre, 112 Tage)

2019 spielte die brasilianische Mittelfeldspielerin Formiga im Achtelfinale gegen Frankreich das letzte Mal bei einer WM. Sie hatte bis dahin an allen WM seit 1995 teilgenommen. Formiga hält noch einen weiteren Rekord: 2015 traf sie im Gruppenspiel gegen Südkorea im Alter von 37 Jahren und 99 Tagen zum 1:0. Sie ist damit nach wie vor die älteste Torschützin der WM-Geschichte.

Schnellstes Tor: Lena Videkull (30 Sekunden)

Keine WM-Torschützin traf bisher schneller als die schwedische Stürmerin Lena Videkull bei der WM 1991 - nach 30 Sekunden zum 1:0 gegen Gruppengegner Japan. In der elften Minute gelang ihr auch das 2:0. Schweden gewann mit 8:0.

Schnellster Platzverweis: Alicia Ferguson (2. Minute)

Nicht einmal zwei Minuten stand die Australierin Alicia Ferguson bei ihrem WM-Debüt 1999 im Gruppenspiel gegen China auf dem Platz, bevor sie ihn wieder verlassen musste. Rot für die damals 17-Jährige.

Höchste Zuschauerzahl: 90.185

Dieser Rekord steht schon seit 24 Jahren: Im Rose Bowl in Pasadena verfolgten 1999 mehr als 90.000 Zuschauerinnen und Zuschauer das WM-Finale zwischen den USA und China. Die USA gewannen die Heim-WM 5:4 im Elfmeterschießen.