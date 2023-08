Zwischen-Bilanz zur WM ARD-Expertin Künzer über Favoriten und Überraschungen Stand: 07.08.2023 14:27 Uhr

Deutschland ist raus bei der WM - andere Favoriten ebenso. Was waren die größten Überraschungen und wer ist nun Favorit auf den Titel bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen? ARD-Expertin Nia Künzer mit Einschätzungen.

Deutschland ist raus. Mittlerweile sind die Spielerinnen wieder zu Hause. Haben Sie mittlerweile eine Erklärung, warum es nicht gereicht hat?

Letztlich hat ein Tor gegen Südkorea gefehlt und sie wären Gruppenerster gewesen. Aber insgesamt - über die drei Spiele betrachtet – war es nicht unverdient, dass sie sich nicht für das Achtelfinale qualifiziert haben. So hart das auch ist.

Ist es für vermeintliche Turnier-Favoriten schwieriger geworden so “locker” durch eine WM zu gehen?

Ja, ich glaube, locker war es in der Vergangenheit auch nicht. Aber wir sehen, dass einige Mannschaften durchaus nicht nur defensiv gut aufgestellt sind, sondern auch in der Lage sind, mal für eine Überraschung zu sorgen. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen.

Sicherlich haben die Favoriten teilweise auch große Verletzungssorgen gehabt. Aber ich glaube, das gilt nicht als Ausrede. Insgesamt hat sich die Aufstockung auf 32 Teams bewährt. Da gab es nur ganz wenige Mannschaften, die etwas abgefallen sind.

Was waren für Sie die positiven Überraschungen?

Sicherlich Jamaika, das sich in einer schweren Gruppe durchgesetzt hat - und Südafrika. Gastgeber Australien ebenfalls.

Es überrascht natürlich auch, dass viele große Teams ausgeschieden sind, inklusive der Ikonen: Ob es Marta ist, Rapinoe oder Sinclair. Die K.o-Phase, so wie sie sich anlässt, sorgt auch für Überraschungen.

Technisch testet die FIFA jetzt Durchsagen der Schiedsrichterinnen / Videoreferees. Gefällt Ihnen das?

Ich bin bis jetzt zufrieden damit, insgesamt auch mit den Entscheidungen. Ich habe nicht alle im Blick, aber grundsätzlich waren die Video-assistierten Entscheidungen in Spielen, die ich gesehen habe, zumindest immer so, dass ich dahinterstehen kann.

Und zu sagen, worum es geht und was jetzt passiert oder was zurückgenommen wird, finde ich gut. Ich habe natürlich auch Kritisches gehört, aber ich kann das jetzt nicht groß kritisieren.

Wer ist denn für Sie jetzt der WM-Favorit?

Den beeindruckendsten Auftritt hat sicherlich Japan bisher auf die Platte gebracht. Sie wirken sehr fokussiert, sehr präzise, sehr organisiert. Das ist erstaunlich. Ihnen gelingt es in fast jedem Spiel, Chancen zu kreieren und ins letzte Drittel zu kommen. Dort, wo viele Mannschaften Probleme haben, sind sie wahnsinnig effektiv. Auch in der Chancenverwertung. Japan ist die Mannschaft, die sich bislang am besten präsentiert.