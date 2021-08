EL-Quali: Leverkusen und Frankfurt sind gespannt

Frankfurt in Topf 1 oder 2

Ob auch die Frankfurter mit ihrem Koeffizienten von 33.000 in den ersten Topf kommen, hängt noch von den zehn Klubs ab, die sich über die Playoffs am Donnerstag qualifizieren.

Topf 2 ist es für die Eintracht nach den vielen begeistertenden Auftritten in der Europa League der vergangenen Jahre unter Niko Kovac und Adi Hütter aber mindestens.

Endspiel in Sevilla

Die Gruppenspiele der Europa League beginnen am 16. September, am 9. Dezember wird die Gruppenphase abgeschlossen. Das Finale steigt am 18. Mai in Sevilla im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

ch | Stand: 23.08.2021, 23:20