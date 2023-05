Finalsieg gegen AS Rom Der FC Sevilla bleibt das Europa-League-Monster Stand: 01.06.2023 00:06 Uhr

Der FC Sevilla bleibt das Europa-League-Monster: Die Spanier besiegten am Mittwoch (31.05.23) im Finale die AS Rom mit Trainer Jose Mourinho mit 5:2 (0:1,1:1) nach Elfmeterschießen und feierten ihren siebten Europapokal-Triumph - davon fünfmal in der Europa League. Insgesamt erlebten die gut 60.000 Fans in der Puskás Aréna von Budapest zu den 120 regulären Spielminuten 27 Minuten Nachspielzeit.

Dybala ließ die Römer in Minute 35 jubeln, vor der Pause hatte Sevilla bei einem Pfostenschuss von Ivan Rakitic Pech (45. +3). Gianluca Mancini lenkte nach dem Seitenwechsel nach einer scharfen Flanke von Jesus Navas den Ball ins eigene Tor (55.). Den entscheidenden Elfmeter verwandelte Gonzalo Montiel, nachdem Ibañez und Gianluca Mancini verschossen.

Romas frühe erste Chance

Beiden Teams starteten offensiver als erwartet. Bereits nach zwölf gespielten Minuten erstarb den Fans der Roma im Stadion in Budapest der Torjubel auf den Lippen: Dybala hatte sich rechts fein durchgesetzt und auf Zeki Celik abgelegt. Dessen scharfe Hereingabe nahm Leonardo Spinazzola, auf Höhe des Elfmeterpunktes direkt ab, schoss den Ball aber direkt auf Keeper Bono.

Die Partie, in deren Vorfeld es Ausschreitungen zwischen Fans von Sevilla und Rom gegeben hatte, wurde im Verlauf des ersten Spielabschnitts immer heftiger geführt: Viele Zweikämpfe endeten mit Verletzungsunterbrechungen, allesamt mit offenbar mehr als glimpflichem Ausgang. Das sah in der 31. Minute zunächst anders aus, als Nemanja Gudelj mit einem hohen Fuß Tammy Abraham bei einer Abwehraktion im Gesicht traf. Doch zum einen gab es keinen Strafstoß, weil Gudelj den Ball eindeutig zuerst getroffen hatte und zum anderen konnte Abraham ebenfalls recht unversehrt weiterspielen.

Mancini bedient Dybala perfekt - Tor!

In der 35. Minute schlug die "Roma" dann eiskalt zu: Cristante blieb im Anstoßkreis Zweikampfsieger gegen Ivan Rakitić. Mancini schaltete schnell und bediente mit einem perfekten Steilpass den startenden Dybala. Dessen perfekter Flachschuss mit links schlug unhaltbar rechts im Tor ein.

Paulo Dybala jubelt über seinen Treffer zum 1:0

Noch vor der Pause dann fast der Ausgleich: Rakitic nahm aus etwa 20 Metern Maß und drosch den Ball an den rechten Pfosten. Rui Patricio machte sich lang und hatte am Ende noch Glück, dass der nach innen zurückspringende Ball nicht vom Rücken oder den Beinen des Keepers ins Tor gelenkt wurde.

Sevilla kommt stärker aus der Kabine

Die Spanier kamen mit viel Kampfgeist aus der Kabine und agierten von Beginn des zweiten Spielabschnittes an variabler und stärker. Das größere Engagement wurde zehn Minuten nach Wiederanpfiff belohnt, als Jesus Navas von rechts einen scharfen Ball vors Tor der Italiener schlug. Mancini wurde dabei unglücklich angeschossen und lenkte den Ball ins eine Tor.

Rom verwertet Großchancen nicht

Nach einem Freistoß aus dem rechten Halbfeld fiel um ein Haar das 2:1 für die Römer: Abraham stocherte den Ball aufs Tor, Keeper Bono parierte mit einem Reflex. Aber der abgewehrte Ball rollte vor die Füße von Ibañez, der aber den Ball nicht richtig traf (67.).

Knapp zehn Minuten später schlug das Pendel dann wieder pro Sevilla aus: Nach einem Kontakt von Ibañez gegen Ocampos ging der Römer zu Boden, und Schiedsrichter Anthony Taylor pfiff Elfmeter. Doch zurecht kassierte der britische Unparteiische den Strafstoß nach Ansicht der Videoaufzeichnung wieder ein, nachdem Ibañez den Ball minimal vor dem Kontakt mit Ocampos' Fuß gespielt hatte.

Die nächste Riesenchance vergab wiederum zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit Andrea Belotti, der einen überraschenden Freistoß-Chipball von Lorenzo Pellegrini direkt aus der Drehung abnahm, aber knapp scheiterte.

Um ein Haar hätten die vergebenen Römer Chancen Folgen gehabt, als Suso in der Nachspielzeit aus 30 Metern flach aufs Tor schoss und Rui Patrício den Ball prallen ließ. Doch Sevilla brachte den Ball nicht im Tor unter (90. +6.).

Spiel verflacht in der Verlängerung

Mit dem Beginn der Verlängerung verflachte die Partie. In den ersten 15 Minuten erspielten sich die beiden Teams keine Torchance. In der kurzen Pause zwischen den beiden Verlängerungshälften pushten beide Trainer - José Luis Mendilíbar seine Andalusier, Jose Mourinho die Römer - ihre Mannschaften und gaben intensiv taktische Anweisungen.

Sevilla investierte ab der 106. Minute mehr als die Römer - so schien es zumindest. Doch Gudelj verfehlte bei einem Schussversuch aus der Distanz den Kasten der Italiener.

Zunehmend schwanden bei den Akteuren die Kräfte angesichts der warmen Witterungsbedingungen in der ungarischen Hauptstadt. In der elften Minute der Nachspielzeit der Verlängerung traf Chris Smalling nach einer Ecke mit einer Kopfball-Bogenlampe die Latte - allerdings wäre Bono zur Stelle gewesen.

Elfmeterschießen bringt die Entscheidung

Das Elfmeterschießen auf die Kurve mit den Fans der Spanier brachte die Entscheidung zu Gunsten von Sevilla. Mancini schoss den dritten Elfmeter mittig aufs Tor, Rui Patricio klärte per Fußabwehr, dann traf Ibañez nur den linken Pfosten. Zittern musste Sevilla, als Gonzalo Montiel in seinem ersten Versuch nur den Pfosten traf. Da sich Bono aber zu früh bewegt hatte, kam es zur Wiederholung, die Montiel dann sicher verwandelte. Sevilla feiert Titel Nummer sieben.