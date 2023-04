Viertelfinale der Europa League Juventus Turin und die Achterbahn-Saison Stand: 12.04.2023 17:54 Uhr

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin trifft im Viertelfinale der Europa League auf Sporting Lissabon. Ein Schlüssel-Abschnitt auf einer Achterbahn-Saison, die zwischenzeitlich zu entgleisen drohte.

Von Tim Rausch

Es war einmal mehr ein Rückschlag. Juventus Turin hat es am vergangenen Spieltag der italienischen Serie A verpasst, nah an die internationalen Plätze heranzurücken. Das Team von Trainer Massimiliano Allegri kassierte eine 1:2-Niederlage bei Lazio Rom. Die Hoffnungen des Rekordmeisters, trotz des Punkte-Abzugs wegen Bilanzfälschung doch noch in den Europapokal einziehen zu können, erhielten damit einen Dämpfer.

Juventus Turin: 15 Punkte Abzug

Es ist eine aufreibende Spielzeit auf und neben dem Feld für Juventus Turin. Das Sportgericht des italienischen Verbandes FIGC entschied Ende Januar, dass dem Klub wegen Bilanzfälschung 15 Punkte in der laufenden Saison der Serie A abgezogen werden. Ohne den Punkt-Verlust würde Juve aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz stehen, hinter der SSC Neapel. Stattdessen: Platz 7, aktuell kein internationles Geschäft.

Der italienische Rekordmeister soll bei seinen Bilanzen getrickst und dadurch mehr Budget für Transfers zur Verfügung gehabt haben. Den Turinern wird vorgeworfen, einigen Spielern in der Vergangenheit bewusst falsche Marktwerte zugeschrieben zu haben - so soll allein in den Jahren 2018, 2019 und 2020 die Vereinsbilanz um mehr als 100 Millionen Euro beschönigt worden sein.

Juventus wird zudem vorgeworfen, in der Corona-Pandemie durch Falschangaben über nicht ausgezahlte Gehälter die Bilanzen verfälscht zu haben. Die "alte Dame" legte Berufung ein, eine Entscheidung, ob das Urteil aufrecht erhalten bleibt, wird Mitte April erwartet.

Im Ermittlungsprozess war bereits Ende November 2022 der gesamte Vorstand des Klubs, inklusive Präsident Andrea Agnelli und dessen Stellvertreter Pavel Nedved, zurückgetreten. Beide wurden im Nachgang mit Sperren belegt.

Europa League als Ticket für die Champions League?

Dem Viertelfinale in der Europa League gegen Sporting Lissabon kommt damit eine große Bedeutung zu. Am Donnerstag (13.04.2023) erwartet Juve die Portugiesen zum Hinspiel. Ein Titelgewinn in der Europa League würde die direkte Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League bedeuten - und die Achterbahnfahrt auf dem höchstmöglichen Punkt beenden. Ein Ausscheiden dürfte die Fahrt in Richtung der internationalen Plätze, gar der Champions League, ausbremsen. Traum und Trauma, manchmal so nah beieinander.