Europa League Hummels siegt mit Rom - Höjlund rettet Manchester United Stand: 12.12.2024 21:08 Uhr

Mit Mats Hummels in der Startelf hat die kriselnde AS Rom am Donnerstag (12.12.2024) in der Europa League den zweiten Sieg gefeiert. Manchester United lag lange zurück, dann traf Rasmus Höjlund doppelt.

Gegen Sporting Braga setzte sich Rom am sechsten Spieltag der Ligaphase 3:0 (1:0) durch. Lorenzo Pellegrini (11.), Saud Abdulhamid (47.) auf Vorlage des Ex-Gladbachers Manu Kone und Mario Hermoso (90.+1) trafen für die Roma, bei der Mats Hummels in der Startelf stand und solide verteidigte. Kurz vor seiner Auswechslung sah er allerdings Gelb (73.).

Die AS Rom steht mit neun Punkten auf Platz zwölf der Tabelle der Europa League. Die Teams auf den Plätzen neun bis 24 spielen in K.o.-Duellen um den Einzug ins Achtelfinale, die besten acht Mannschaften erreichen die Runde der letzten 16 direkt.

Moukoku kann Nizzas Niederlage nicht verhindern

Schlecht sieht es hingegen für Youssoufa Moukoko und OGC Nizza aus. Mit der Dortmund-Leihgabe in der Startelf verlor Nizza bei Union Saint-Gilloise 1:2 (1:1) und ist weiter sieglos (zwei Remis, vier Niederlagen).

Höjlund rettet Manchester United

Einen Rückschlag im Kampf um das direkte Achtelfinal-Ticket vermied Manchester United, das sich spät 2:1 (0:0) bei Viktoria Pilsen durchsetzte. Stürmerstar Rasmus Höjlund (62./88.) traf nach Rückstand doppelt.