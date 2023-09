Auslosung in Europa League und Conference League Drei Bundesligisten blicken gespannt nach Monaco Stand: 01.09.2023 10:52 Uhr

Die Gruppenphasen in Europa League und Europa Conference League werden heute ausgelost. Bayer Leverkusen, der SC Freiburg und Eintracht Frankfurt blicken gespannt nach Monaco.

Bei der Auslosung der Europa League ab 13 Uhr ist Leverkusen im ersten Topf vertreten. Der Klub kann damit in der Gruppenphase weder auf den FC Liverpool noch auf Ajax Amsterdam treffen.

Auch ein Duell mit dem SC Freiburg, der sich im dritten Topf findet, ist ausgeschlossen, denn Klubs aus demselben Nationalverband können nicht in eine der acht Vierergruppen gelost werden.

Jedem Verein wird jeweils ein Gegner aus den anderen Töpfen zugelost, mit den erwähnten Einschränkungen.

Der erste Vorrunden-Spieltag findet am 21. September, der letzte am 14. Dezember statt. Das Finale der Europa League steigt am 22. Mai 2024 in Irlands Hauptstadt Dublin.

Europa League, Topf 1 Verein Nation West Ham United England FC Liverpool England AS Rom Italien Ajax Amsterdam Niederlande FC Villarreal Spanien Bayer Leverkusen Deutschland Atalanta Bergamo Italien Glasgow Rangers Schottland

Europa League, Topf 2 Verein Nation Sporting Lissabon Portugal Slavia Prag Tschechien Stade Rennes Frankreich Olympiakos Piräus Griechenland Betis Sevilla Spanien Linzer ASK Österreich Olympique Marseille Frankreich Qarabaq Agdam Aserbaidschan

Europa League, Topf 3 Verein Nation Molde FK Norwegen Brighton and Hove Albion England Sheriff Tiraspol Moldau Royal Union Saint-Gilloise Belgien SC Freiburg Deutschland Sparta Prag Tschechien Maccabi Haifa Israel Sturm Graz Österreich

Europa League, Topf 4 Verein Nation FC Toulouse Frankreich AEK Athen Griechenland FK TSC Bačka Topola Serbien Servette Genf Schweiz Panathinaikos Athen Griechenland Raków Czestochowa Polen Aris Limassol Zypen BK Häcken Schweden

EIntracht Frankfurt in Topf 1

Eintracht Frankfurt gewann 2022 die Europa League, spielte in der vergangenen Saison in der Champions League und ist daher im UEFA-Koeffizienten so gut bewertet, dass es bei der Auslosung zur Europa Conference League im ersten Topf landet.

Damit geht der Bundesligist in der Gruppenphase Gegnern wie OSC Lille und Club Brügge aus dem Weg.

Finale in Athen

Bei der Auslosung, die heute um 14.30 Uhr in Monaco beginnt, gelten dieselben Einschränkungen wie bei der Europa League.

Die Termine der Conference League sind wie in der Europa League. Es geht also am 21. September los, der letzte Spieltag ist auf den 14. Dezember datiert.

Das Finale wird am 29. Mai im Stadion von AEK Athen ausgetragen.

Europa Conference League, Topf 1 Verein Nation Eintracht Frankfurt Deutschland Dinamo Zagreb Kroatien Club Brügge Belgien AZ Alkmaar Niederlande KAA Gent Belgien Fenerbahce Türkei OSC Lille Frankreich Ferencváros Budapest Ungarn

Europa Conference League, Topf 2 Verein Nation PAOK Saloniki Griechenland Slovan Bratislava Slowakei Maccabi Tel Aviv Israel Viktoria Pilsen Tschechien Aston Villa England Ludogorets Rasgrad Bulgarien AC Florenz Italien Bodö Glimt Norwegen

Europa Conference League, Topf 3 Verein Nation KRC Genk Belgien Sorja Luhansk Ukraine FC Astana Kasachstan Beşiktaş Türkei HJK Helsinki Finnland Leagia Warschau Polen Spartak Trnava Slowakei Olimpija Ljubljana Slowenien