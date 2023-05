Europa Conference League Basel und West Ham legen vor Stand: 11.05.2023 23:24 Uhr

In den Halbfinal-Hinspielen der Conference League hat sich der FC Basel durch Treffer von Andy Diouf (71.) und Zeki Amdouni (90.+2) ein 2:1 (0:1) beim AC Florenz gesichert.

Die Italiener waren durch den ehemaligen Basler Arthur Cabral (25.) in Führung gegangen.

West Ham dreht die Partie

In London drehte West Ham United dank einer Steigerung in der zweiten Halbzeit einen 0:1-Halbzeitrückstand noch zu einem 2:1-Erfolg gegen AZ Alkmaar. Tijjani Reijnders (41.) hatte die Niederländer in Front gebracht. Said Benrahma (67.) per Foulelfmeter und Michail Antonio (76.) sorgten für den Erfolg des Premier-League-CKubs. Die Sieger der Rückspiele am kommenden Donnerstag treffen am 7. Juni im Finale in Prag aufeinander.