MLS

Doppelpack von Mukhtar: Nashville gewinnt Playoff-Auftakt

Der Berliner Hany Mukhtar hat seinen Klub Nashville SC fast im Alleingang in die zweite Runde der MLS-Playoffs geschossen. Der 26 Jahre alte Fußballer traf beim 3:1 (1:1) gegen Orlando City in der 21. Minute zum Ausgleich und schließlich in der 74. Minute zum 2:1.