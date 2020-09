DFB-Pokal: Dortmund gibt sich gegen Duisburg keine Blöße

Audio: Fabian Klos: "Glatte Sechs in der Zweikampf-Führung"

Sportschau. . 02:03 Min. . ARD.

Der enttäuschte Bielefelder Kapitän Fabian Klos nimmt seine Mannschaft in die Pflicht und prangert die Zweikampf-Führung in der ersten Halbzeit an und bemängelt die Chancenauswertung. | audio