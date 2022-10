BVB und Leipzig in der Champions League Eine Zustandsbeschreibung, auch für die Bundesliga Stand: 24.10.2022 17:41 Uhr

In der Champions League empfängt Borussia Dortmund Manchester City und RB Leipzig Real Madrid. Es geht um den Einzug ins Achtelfinale - und um den Stellenwert der Bundesliga.

Der 5:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga hat dem Dortmunder Sportdirektor Sebastian Kehl natürlich gut gefallen, er hat anschließend viel Lob verteilt. Über Jude Bellingham, 19, und schon Chef im Mittelfeld, sagte Kehl: "Er war für uns wieder derjenige, der das Spiel in die richtige Richtung lenkt. So ist er unfassbar wertvoll für die Mannschaft."

Nicht nur Kehl hofft nun, dass dieses Spiel eine Trendwende eingeleitet hat beim BVB, der zuvor in der Bundesliga dreimal ohne Sieg geblieben war. Sie käme im richtigen Moment, unmittelbar vor dem wichtigen Champions-League-Heimspiel gegen Manchester City am Dienstagabend (25.10.2022).

Dortmunder Rechenspiele

Es ist durchaus möglich, dass Dortmund (7 Punkte) schon vor dem Anpfiff als Achtelfinal-Teilnehmer feststeht, dazu müssten im zweiten Spiel der Gruppe G zuvor der FC Sevilla und der FC Kopenhagen (beide 2 Punkte) unentschieden spielen. Tritt dieses Szenario nicht ein, könnte sich der BVB mit einem Remis oder einem Sieg gegen das schon qualifzierte City (10 Punkte) das Weiterkommen sichern.

Champions League, Gruppe G Mannschaft Punkte Tore Manchester City 10 11:1 Borussia Dortmund 7 9:4 FC Sevilla 2 2:9 FC Kopenhagen 2 0:8

Möglich ist aber auch ein Szenario, auf das sie in Dortmund gern verzichten würden. Sollte nämlich der BVB beim Wiedersehen mit Erling Haaland verlieren und Kopenhagen gewinnen, käme es am letzten Spieltag in der dänischen Hauptstadt zu einem Endspiel.

In der vergangenen Saison hat die Bundesliga nicht gut abgeschnitten

Das Spiel gegen die "Citizens" ist deshalb ein wirklich wichtiges, für den BVB natürlich, aber nicht nur für ihn. Sollte sich Dortmund gegen Manchester behaupten, spräche das für die Trendwende, die sich nicht nur der Sportdirektor Kehl so wünscht. Es ließe sich daran aber auch etwas ablesen über den Zustand des deutschen Fußballs.

Das Abschneiden in der Champions League wird oft als eine Art Zustandsbeschreibung für den deutschen Fußball herangezogen. In der vergangenen Saison war das Fazit nach Ende der Vorrunde kein positives. Borussia Dortmund etwa war in einer Gruppe mit Ajax Amsterdam, Sporting Lissabon und Besiktas nur Dritter geworden, es war schon eine Enttäuschung.

Und auch sonst war es keine gute Champions-League-Saison gewesen für den deutschen Fußball. Nur der FC Bayern überstand die Vorrunde, RB Leipzig wurde Dritter und schied aus. Der VfL Wolfsburg wurde in seiner Gruppe sogar Letzter.

Auch Frankfurt und Leverkusen dürfen noch hoffen

In dieser Saison sieht es etwas besser aus für die Teilnehmer aus der Bundesliga, auch weil nach dem Europa-League-Sieg von Eintracht Frankfurt gleich fünf Teams antreten. Zwar ist Frankfurt in der Gruppe D Letzter, kann aber noch das Achtelfinale erreichen. Das gilt auch für Leverkusen. Die Bayern sind schon weiter, und der BVB und RB Leipzig dürfen hoffen.

Auch in Leipzig rechnen sie nun

Leipzig könnte schon am Dienstagabend das Achtelfinale erreichen, doch einfach wird das nicht. RB (6 Punkte) müsste gegen Real Madrid, das bereits für die nächste Runde qualifziert ist, gewinnen und Schachtar Donezk (5 Punkte) gegen Celtic Glasgow (1 Punkt) verlieren. Jede andere Konstellation würde dazu führen, dass Leipzig am letzten Spieltag um das Weiterkommen zittern muss. Dann tritt RB auswärts gegen Donezk an.

Champions League, Gruppe F Mannschaft Punkte Tore Real Madrid 10 8:2 RB Leipzig 6 6:7 Schachtar Donezk 5 7:5 Celtic Glasgow 1 2:9

Das Hinspiel gegen Real Madrid war für Marco Rose das zweite Pflichtspiel als Trainer von Leipzig, seine Mannschaft unterlag 0:2 und machte doch ein gutes Spiel.

Beim Rückspiel muss Madrid auf Karim Benzema, Luka Modric und Fede Valverde verzichten, doch darin allein sieht Rose noch keinen Vorteil. Er sagt: "Da gibt es noch den einen oder andern. Wir treffen auf den besten Kader der Welt."

Leipzigs Trainer Marco Rose

Werner ist wieder fit

Vor dem Wiedersehen mit den "Königlichen" hat Rose deshalb "viel Mut" von seiner Mannschaft gefordert, beim Verteidigen, aber auch in der Offensive. Im Spiel mit dem Ball wäre das Können von Christopher Nkunku nützlich, er ist Leipzigs Bester.

Vor einer Woche war Nkunku am rechten Handgelenk operiert worden, am Wochenende gegen den FC Augsburg war er schon wieder Joker und traf auch gleich. Gegen Madrid könnte er in die Startelf zurückkehren. Für die ist Timo Werner noch keine Option, aber er wird zumindest im Kader sein. Werner hat einen grippalen Infekt auskuriert.