VfL Osnabrück bleibt an Spitzenreiter Magdeburg dran

Tore:

0:1 Lex (24.)

Lex (24.) 1:1 Simakala (39.)

Simakala (39.) 2:1 Simakala (48.)

Simakala (48.) 3:1 Higl (85.)

VfL Osnabrück: P. Kühn - O.H. Traoré, Gugganig, Beermann, Kleinhansl - Klaas (78. Higl), U. Taffertshofer, Köhler - Simakala (78. L. Kunze), Heider (89. Wooten), Opoku (89. Bertram)

TSV 1860 München: Hiller - Deichmann, N. Lang (76. Belkahia), Salger, Greilinger - Wein (63. Moll) - Lex (76. Linsbichler), Dressel (46. Tallig), Bär, Biankadi (63. Goden) - Mölders

Zuschauer: 11071

Meppen mit drittem Sieg in Folge

Der SV Meppen knüpfte in Dortmund an die starken Leistungen der jüngsten Spiele an und war im ersten Durchgang feldüberlegen. Der Treffer von Lukas Krüger (15.) war eigentlich zu wenig für die Emsländer, die zahlreiche Chancen ausließen.

Die zweiten 45 Minuten waren sehr zerfahren mit vielen Unterbrechungen und wenig Torchancen. Richard Sukuta-Pasu hatte kurz vor dem Ende zweimal den zweiten Meppener Treffer auf dem Fuß, es reichte aber auch so. Der SVM schob sich durch den dritten Sieg in Folge vorerst auf Rang drei. Am Montag kann Eintracht Braunschweig noch vorbeiziehen.

Spielstatistik Borussia Dortmund II - SV Meppen

15.Spieltag, 06.11.2021 14:00 Uhr