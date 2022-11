Dopingprobe bei Vuskovic Positiver Test ohne Auswirkung auf HSV-Ergebnisse Stand: 12.11.2022 19:35 Uhr

Mario Vuskovic hat seit Entnahme seiner positiven Dopingprobe neun Pflichtspiele für den Hamburger SV absolviert - Auswirkungen auf Ergebnisse der 2. Bundesliga wird der Fall aber wohl nicht haben.

Von Chaled Nahar

Die Nationale Anti-Doping-Agentur NADA bestätigte auf Anfrage der Sportschau, dass die Probe am 16. September 2022 entnommen wurde. Seitdem hat Vuskovic acht Spiele in der 2. Bundesliga und eines im DFB-Pokal absolviert. Der HSV holte in diesen Partien 13 Punkte, im DFB-Pokal schied er in Leipzig aus. Beim 4:2 gegen den SV Sandhausen am Samstag (12.11.2022) stand Vuskovic nicht im Kader.

Der DFB hatte mitgeteilt, dass bei Vuskovic nach einer Trainingskontrolle durch die NADA die unter der Kurzform Epo bekannte Substanz Erythropoetin festgestellt wurde.

Die Öffnung der B-Probe ist noch nicht erfolgt. Sollte sich die Schuld des Spielers bestätigen, wird das aber wohl keinen Einfluss auf die Ergebnisse des Klubs haben.

Vuskovics Zweitligaspiele seit 16. September Heim Gast Ergebnis Hamburg Düsseldorf 2:0 Hannover Hamburg 1:2 Hamburg K'lautern 1:1 St. Pauli Hamburg 3:0 Hamburg Magdeburg 2:3 Paderborn Hamburg 3:2 Hamburg Regensburg 3:1 Fürth Hamburg 0:1

DFB wie UEFA und FIFA: Strafe erst bei mindestens zwei gedopten Spielern

2016 hatte der DFB beschlossen, seine Anti-Doping-Richtlinien an die Bestimmungen der UEFA und der FIFA anzupassen. Spielwertungen gegen einen Verein erfolgen demnach nur, "wenn dem Klub ein Verschulden nachgewiesen werden kann oder mehr als zwei Spieler der Mannschaft gegen die Anti-Doping-Bestimmungen verstoßen haben" , hieß es damals. Die FIFA-Regularien berufen sich auch heute auf die Mindestanzahl von zwei gedopten Spielern.

Für Spielwertungen müsste dem HSV also eine Schuld nachgewiesen werden oder mindestens einem zweiten Spieler Doping nachgewiesen werden.

Sperre von bis zu vier Jahren möglich

Die Schuld des Spielers ist noch nicht nachgewiesen. Das Verfahren aber ist nun eingeleitet. "Der Spieler wurde darüber durch die Anti-Doping-Kommission des DFB informiert und unter anderem auch auf sein Recht zur Eröffnung der B-Probe hingewiesen" , heißt es in der Mitteilung des DFB.

Das DFB-Sportgericht verhängte eine vorläufige Sperre. Sollte dem Spieler absichtliches Doping nachgewiesen werden, könnte dies laut Rechts- und Verfahrensordnung des DFB zu einer Sperre von bis zu vier Jahren führen.