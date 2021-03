Fortuna Düsseldorf muss seine leisen Aufstiegshoffnungen wohl langsam begraben. Die Rheinländer kamen am 25. Spieltag beim Abstiegskandidaten und Tabellen-17. SV Sandhausen trotz bester Chancen nicht über ein 0:0 hinaus und haben nach knapp zwei Monaten ohne Auswärtssieg sechs Punkte Rückstand auf Relegationsrang drei.

Den Sandhäusern (22) fehlen derzeit zwei Zähler zum rettenden Ufer. Der Bundesliga-Absteiger fand am Hardtwald gut ins Spiel, es haperte aber an der Effizienz. So vergab Rechtsverteidiger Matthias Zimmermann (13.) die erste gute Gelegenheit der Partie.

Auch durch Rouwen Hennings (27.) und Andre Hoffmann (33.) hätten die Düsseldorfer zur Halbzeit schon deutlich in Führung liegen können. Sie scheiterten aber an Sandhausens gutem Torhüter Stefanos Kapino, der sich reihenweise auszeichnen konnte und bei einem Lattentreffer von Kristoffer Peterson Glück hatte.