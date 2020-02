Durch das 1:0 (0:0) gegen den KSC übernahm der HSV mindestens bis Sonntag die Tabellenführung, Arminia Bielefeld könnte mit einem Heimsieg gegen Jahn Regensburg aber noch vorbeiziehen. Der KSC bleibt auf dem vorletzten Platz.

Karlsruhes Lorenz mit dem entscheidenden Fehler

Der KSC hatte sich am Montag von Trainer Alois Schwartz getrennt. Sein Nachfolger Christian Eichner erlebte in seinem ersten Spiel das Pokal-Aus beim Regionalligisten 1. FC Saarbrücken. Zur Halbzeit hielt der abstiegsbedrohte Klub bei Eichners Zweitligadebüt als Trainer in Hamburg immerhin ein 0:0.

Für den Rückstand sorgten die Karlsruher in der zweiten Hälfte aber quasi selbst: Karlsruhes Marc Lorenz missriet in einer eigentlich schon geklärten Aktion der Befreiungsschlag, im hohen Bogen segelte der Ball zu Lukas Hinterseer, der per Kopf für die HSV-Führung sorgte (67.). Für die Entscheidung sorgte erneut Hinterseer in der 81. Minute, nachdem Bakery Jatta ihn stark von rechts freigespielt hatte.