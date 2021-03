Dabei hatte Derby-Spezialist Havard Nielsen das Kleeblatt nach seinem Doppelpack im Hinspiel (3:2) in Führung gebracht (8.). Doch Club-Kapitän Enrico Valentini mit einem abgefälschten Sonntagsschuss (57.) und der erst 19 Jahre alte Startelf-Debütant Erik Schuranow (76.) drehten die Partie. Dickson Abiama (90.+3) rettete Fürth mit seinem späten Tor (90.+3) immerhin noch einen Punkt. "Das sind die Spiele, die am meisten Spaß machen, von denen man als Kind träumt" , sagte Valentini am Sportschau-Mikrofon, "leider ohne Zuschauer. Das wäre ein unfassbar schönes Spiel für sie gewesen."

Nürnberg nicht wie ein Abstiegskandidat