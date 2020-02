Cedric Brunner (13. Minute), Kapitän Fabian Klos (35.) mit seinem 15. Saisontor, Cebio Soukou (67./Foulelfmeter) und Paul Jaeckel mit einem Eigentor (78.) schossen am Samstag (15.02.2020) vor 8.770 Zuschauern den ungefährdeten Erfolg der Arminen heraus, die auch im vierten Spiel des neuen Jahres ungeschlagen blieben. Ein weiterer Treffer der klar überlegenen Bielefelder durch Klos (62.) wurde wegen Abseitsposition nach Videobeweis zurückgenommen.

Klos sprach nach der Partie am ARD-Mikro von einem "harten Stück Arbeit" gegen eine "richtig, richtig gute Mannschaft" . "Im Moment ist aber wieder so 'ne Phase, wo wir zum richtigen Zeitpunkt die Tore machen", so Klos weiter.

Fürth ohne Konsequenz vor dem Bielefelder Tor

Brunner ließ die Gäste früh jubeln. Nach Flanke von Soukou aus dem Halbfeld setzte er sich vehement gegen Fürths Maximilian Wittek durch und köpfte zur Führung ein. Im von Fürths Trainer Stefan Leitl zum "Spitzenspiel" gekürten Duell hielten die Franken gut dagegen, vor dem Tor fehlte aber die letzte Konsequenz. Den nächsten Treffer erzielte wieder Bielefeld. Marcel Hartel schickte Klos, der aus abseitsverdächtiger Position nicht mehr zu stoppen war. Laut Video-Assistent war der Treffer des Kapitäns regelkonform.