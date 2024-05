Sieg gegen den Club Düsseldorf ist weiter dick im Aufstiegsrennen Stand: 03.05.2024 20:35 Uhr

Fortuna Düsseldorf ist nach dem Erfolg gegen den abstiegsbedrohten 1. Nürnberg und zweier Vermeij-Treffer weiter dick im Aufstiegsrennen. Die Rheinländer siegten am Freitagabend (03.05.24) klar mit 3:1 (2:0) und festigten Rang drei.

Nürnberg hielt in der Anfangsphase der Partie recht gut mit den favorisierten Gastgebern mit, musste in der 35. Spielminute aber dann doch den Führungstreffer der Düsseldorfer durch Vincent Vermeij hinnehmen. Der Niederländer erhöhte vor der Pause sogar noch (45. +1). Nach der Pause schoss Iván Márquez den Club wieder ran (55.), doch Ísak Jóhannesson ließ die Düsseldorfer jubeln.

Durch den gleichzeitigen Erfolg des HSV ist das Rennen um den Relegationsplatz noch genauso offen wie der Kampf um die beiden sicheren Aufstiegsplätze. St. Pauli führt die Tabelle an, Kiel spielt am Samstag noch in Wiesbaden (2 Punkte), mit zwei weiteren Zählern Rückstand folgt die Fortuna. Noch sind zwei Spieltage zu absolvieren, bei denen maximal sechs Punkte zu holen sind.

Beide Trainer stellen um

Beide Trainer hatten ihre Teams für die Partie umgebaut: Düsseldorfs Daniel Thioune nahm drei Änderungen gegenüber der Startelf beim Unentschieden auf Schalke vor, sein fränkischer Kollege Cristian Fiel tauschte nach der Heimniederlage gegen den Karlsruher SC auf gleich sechs Positionen.

Düsseldorf kam besser in die von Beginn an recht muntere Partie. Schnell erarbeitete sich die Fortuna durch Christos Tzolis seine erste Chance, dessen Schuss Carl Klaus im Kasten der Nürnberger über die Querlatte lenkte.

Eiskalte Fortuna

Doch nach einer halben Stunde kam es dick für den Club: Zuerst prallte Innenverteidiger Florian Hübner bei einer Abwehraktion mit dem Kopf gegen den Torpfosten. Der Kapitän der Franken kam zwar nach längerer Behandlung wieder auf die Beine, musste aber dann doch vom Platz.

Als Nathaniel Brown im Aufbauspiel der Nürnberger ausrutschte, war Düsseldorf sofort da und schlug zu: Marcel Sobottka bediente Vermeij mustergültig, der Klaus aus neun Metern keine Chance ließ.

Doch damit nicht genug: Erst scheiterte Tzolis erneut mit einem Schuss nach einer Ecke von rechts (43.), dann setzte sich Vermeij nach einem langen Abschlag von Klaus gegen Iván Márquez durch und nutzte seine freie Schussbahn volley zum 2:0.

Club macht sich Hoffnungen

Jener für Hübner eingewechselte Márquez belohnte die Nürnberger, die engagierter und nun mit Can Uzun für den angeschlagenen Jan Gyamerah in den zweiten Spielabschnitt starteten. Der Spanier verwertete einen Eckball von Brown per Kopf zum Anschlusstreffer. Nürnbergs Hoffnung auf einen Punkt im Abstiegskampf erhielt durch den Treffer wieder Nahrung.

Thioune coacht genau richtig

Thioune ließ seine Fortuna in der Folge defensiver agieren, brachte Ísak Jóhannesson, und so verlegte sich die Fortuna auf Konter. Und damit machte der Coach alles richtig: Denn Jóhannesson schloss einen Angriff zielstrebig ab.

Düsseldorf in Kiel, Nürnberg gegen Elversberg

Fortuna Düsseldorf muss zum Tabellenführer Holstein Kiel (Samstag 11.05.24, 13:00 Uhr). Nürnberg spielt zeitgleich gegen den SV Elversbrg 07.