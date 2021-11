Darmstadt klettert weiter: Die Audio-Highlights

Der FC Schalke 04 muss sich zum dritten Mal in Folge in einem Pflichtspiel geschlagen geben. Gegen spielfreudige Darmstädter unterliegen die Schalker zu Hause am Ende mit 2:4.