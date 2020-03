Leipzig braucht gegen Freiburg Sieg

Leipzig empfängt am nächsten Samstag (14.03.2020) den SC Freiburg und muss dort nach zwei Spielen ohne Sieg wieder drei Zähler sammeln, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. Vorher geht es in der Champions League am Dienstag gegen Tottenham um den Einzug ins Viertelfinale. Wolfsburg reist einen Tag später zum FC Augsburg, wo er um weitere Punkte im Wettbewerb um die internationalen Plätze kämpft.