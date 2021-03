Werder Bremen - VfL Wolfsburg 1:2

Wolfsburg bleibt auch in Bremen auf Champions-League-Kurs

Der VfL Wolfsburg hat in der Fußball-Bundesliga seinen bereits 14. Saisonsieg eingefahren. Bei Werder Bremen gewann der VfL am 26. Spieltag mit 2:1 (2:1) und bleibt damit in der Spitzengruppe.