Arnold: "Werden Platz drei nicht mehr hergeben"

Wolfsburgs Spielmacher Maximilian Arnold lobte nach Spielschluss am Sportschau-Mikrofon den Kollegen Brekalo in den höchsten Tönen: " Er hat heute sehr gut gespielt, nicht nur wegen seinen drei Toren. Er hat auch sehr viele gute Pässe gespielt, Torchancen vorbereitet und deshalb war das eine sehr, sehr gute Leistung." Arnold denkt zudem, dass der VfL "Platz drei nicht mehr hergeben " wird.

Unions Trainer Urs Fischer räumte gegenüber der Sportschau ein: "Wenn wir nicht einen optimalen Tag haben, dann hast du am Schluss ein solches Resultat und das musst du dann auch so akzeptieren. Heute lief vieles nicht gut."

VfL von Beginn an tonangebend

Von Beginn an gaben die Wolfsburger Takt und Tempo vor. Union lief der Musik hinterher und konnte nur reagieren statt agieren. Paulo Otavio (2.) scheiterte früh an Union-Torwart Andreas Luthe, dem besten Berliner. Zehn Minuten später traf Brekalo zu. m ersten Mal. Eine flache Hereingabe von Ridle Baku zimmerte der Kroate aus 18 Metern ins rechte Eck.

Bei den Berlinern saß Stürmer Max Kruse nach einer Oberschenkelverletzung zunächst auf der Bank. Die Unioner konzentrierten sich in der ersten Halbzeit in erster Linie sowieso auf die Defensive und lauerten auf Konter - ohne Erfolg, sie bekamen die "Wölfe" nicht in den Griff.

Erst verzog Torjäger Wout Weghorst (21.) aus spitzem Winkel, ehe Luthe einen Schuss von Maximilian Philipp (26.) aus kurzer Distanz mit einem starken Reflex parierte. Torannäherungen gelangen den Berlinern nur bei Standards, nach denen Abwehrchef Marvin Friedrich (29., 32.) zweimal übers Tor köpfte. Die vermeintlich größte Union-Chance vergab Stürmer Joel Pohjanpalo (30.), dessen Drehschuss VfL-Torwart Koen Casteels parierte - der Finne stand zudem abseits.