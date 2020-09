1899 Hoffenheim

TSG -Sportchef Alexander Rosen kündigte bei "Sky" an, "ein kleines Schlückchen" werde man sich nach diesem "geschichtsträchtigen Spiel" auf jeden Fall gönnen. Bayerns Trainer Hansi Flick sagte: "Es gab vielerlei Gründe für die Niederlage. Aber von der Einsatzbereitschaft und dem Willen her kann ich der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen. Die Mentalität nach den 120 Minuten von Donnerstag war top. Wir haken das Spiel jetzt ab."

Bicakcic mit dem Kopf, Dabbur mit feinem Fuß

Für die TSG begann die Partie gegen die Bayern, die noch am Donnerstag in Budapest gegen den FC Sevilla den europäischen Supercup gewonnen hatten, optimal. Nach einem Eckball setzte sich Verteidiger Bicakcic am ersten Pfosten durch und traf per Kopf zum 1:0. Gegen unkonzentrierte und wackelige Bayern, bei denen Trainer Flick auf Robert Lewandowski, Leon Goretzka und Niklas Süle in der Startelf verzichtet hatte, setzten die Gastgeber nach, und hatten in der Folge immer wieder gute Offensivaktionen.

Pavards unglücklicher Querschläger

Als dann auch noch Bayerns Rechtsverteidiger Benjamin Pavard mit einem Querschläger Dabbur perfekte bediente und der allein vor Manuel Neuer mit einem schönen Lupfer auf 2:0 erhöhte, deutete sich die Niederlage schon an. In der Folge wirkte der Rekordmeister deutlich angezählt und brachte offensiv nur wenig zustande. Erst ein Traumtor von Kimmich, der den Ball von halblinks am Strafraum schön rechts oben unter die Latte und ins Tor zirkelte, brachte die Münchener wieder in die Partie.