Zwischenzeitlich zogen die Gäste aber dann doch nochmal an: Nach einer halben Stunde hätte Sabitzer aus kurzer Distanz das zweite Tor erzielen können, zielte jedoch, wohl etwas überrascht, zu hoch. Wenige Minuten später hatte auch Patrik Schick die Chance auf das zweite RB-Tor des Tages, doch nach der Flanke vom auffälligen Sabitzer setzte der Tscheche den Ball knapp links am Schalker Gehäuse vorbei (35.). Zur Pause wäre auch eine höhere Führung für die Elf von Julian Nagelsmann möglich gewesen. S04 fand offensiv so gut wie gar nicht statt.

Schalke wird erst mutiger - und dann kalt erwischt

Acht Minuten waren in der zweiten Hälfte gespielt, als Schalkes Benito Raman die erste echte Torchance für "Königsblau" hatte, mit seinem Schuss aus schwierigem Winkel aber an RB-Torhüter Peter Gulacsi scheiterte (53.). Das Team von David Wagner wirkte etwas präsenter als zuvor und tat jetzt mehr nach vorn, hatte aber auch zunächst Glück, dass Sabitzer aus bester Position flach am langen Eck vorbeischoss (57.). Das Glück verließ die Gastgeber aber dann zügig wieder. Weil die Zuordnung gegen Werner nach einem Pass von Nkunku nach einer guten Stunde gar nicht stimmte, konnte der Nationalspieler nach innen ziehen und den Ball oben im langen Eck unterbringen.