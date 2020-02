Damit rückt der FC in der Tabelle auf Platz 13 vor und lässt die Hertha aufgrund der besseren Tordifferenz hinter sich. Beide Klubs haben 26 Zähler auf dem Konto.

Kölner Jubel in Berlin

Auch in der Hauptstadt wurde zunächst mit einer Schweigeminute den Opfern des Anschlags im hessischen Hanau gedacht. Die beiden Mannschaften liefen mit Trauerflor auf.

Cordoba-Festspiele in Hälfte eins, Hertha blass

Das Spiel begann rasant. Schon in der 4. Spielminute nutzte der 1. FC Köln eine Umschaltsituation vorbildlich: Der äußerst umtriebige Elvis Rexhbecaj, der spontan zu seinem Startelfdebüt für Köln kam, weil Kapitän Jonas Hector sich beim Aufwärmen verletzt hatte, eroberte den Ball und leitete den Konter ein. Florian Kainz schickte Jhon Cordoba auf die Reise, dessen Schuss von Santiago Ascacibar unhaltbar für Hertha-Torhüter Rune Jarstein abgefälscht wurde - 1:0 für Köln.

Der FC agierte körperlich präsent, energisch und mit gutem Stellungssspiel, Berlin lief bei 60 Prozent Ballbesitz ratlos gegen die Kölner Defensive an. Cordoba erhöhte dann nach einem weiteren Bilderbuch-Konter und einer mustergültigen Flanke von Ismail Jakobs per Flugkopfball auf 2:0 (22.) für die Gäste. Hertha BSC ging jegliche Bindung zum Spiel weiterhin völlig ab, stattdessen erzwang Köln dann das Eigentor von Berlin-Torwart Jarstein zum 3:0 (38.) für die Rheinländer. Cordoba hatte für Kainz aufgelegt, war allerdings nachträglich erst einmal zurückgepfiffen worden - der Assistent hatte die Fahne gehoben. Nach der Überprüfung durch den VAR wurde das Tor aber gegeben.

Schrecksekunde: Czichos und Grujic prallen zusammen

Knapp fünf Minuten vor Ende der ersten Halbzeit gab es dann eine Schrecksekunde: Köln-Abwehrmann Czichos musste nach einem üblen Zusammenprall mit Herthas Marko Grujic minutenlang im Halswirbelbereich behandelt und mit einer Trage von den Sanitätern vom Platz getragen werden. Für ihn brachte Trainer Markus Gisdol Jorge Meré in die Partie (45.).

Berlin drückt, Köln sticht eiskalt zu

Zu Beginn der zweiten Halbzeit reagierte Hertha-Coach Alexander Nouri und brachte Vladimir Darida und Dodi Lukebakio für Matheus Cunha und Arne Maier (46.). Kurz nach dem Wiederanpfiff prüfte dann Grujic FC-Torwart Timo Horn per Kopf (47.), Berlin drückte zunehmend und zeigte Moral, Köln lauerte auf Konter. Die Hertha-Angreifer Krzysztof Piatek und Lukebakio ließen jeweils gute Möglichkeiten (55./59.) liegen.

Nach einer guten Stunde machte es Köln aus der komfortablen Führung heraus dann äußerst clever - Rexhbecaj bediente in der Berliner Druckphase beim Konter Kainz, der eiskalt zum 4:0 (62.) einschob. Und es kam noch dicker für die Hausherren: Kölns Mark Uth traf mit einem traumhaften Freistoß zum 5:0 (70.) und sorgte endgültig für Kölner Karnevalsstimmung in der Hauptstadt. Nach dem Abpfiff verzichtete Berlin auf den Gang in die Kurve - im Gegensatz zu den feiernden Kölnern.

Hertha BSC gastiert bereits am kommenden Freitagabend (28.02.2020, 20.30 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf. Der 1. FC Köln empfängt am Samstag (18.30 Uhr) den FC Schalke 04.