1. FSV Mainz 05

Am Ende konnte sich zumindest Mainz 05 über dieses 0:0 freuen. Die Rheinhessen haben sich damit wieder ein Stück von den Abstiegsrängen entfernt. Der FC Schalke 04 hat mit diesem Unentschieden auch die vierte Partie in Folge in der Bundesliga-Rückrunde nicht für sich entscheiden können. Damit rücken die Champions-League-Plätze für die Mannschaft von Trainer David Wagner in weitere Ferne.

Beide Teams lieferten sich in der ersten Hälfte ein ausgeglichenes Spiel. Die Schalker hatten durch Michael Gregoritsch ihre größte Möglichkeit kurz vor Ende der ersten Hälfte. Nach Hereingabe von Alessandro Schöpf scheiterte der Angreifer allerdings aus kurzer Distanz an Mainz-Torhüter Robin Zentner.

Wenige Tormöglichkeiten

Die Rheinhessen wirkten zwar etwas bemühter als der Ruhrgebietsklub, einen Treffer zu erzielen, aber sie scheiterten immer wieder ihrer Ungenauigkeit im Abschluss oder an der mangelnden Durchschlagskraft. Vor allem Danny Latza hatte die große Chance für die Mainzer, nachdem Schalke-Torhüter Alexander Nübel wieder einmal einen Ball beim Herauslaufen falsch einschätzte. Latza traf den viel zu kurz abgewehrten Ball nicht richtig und damit auch das leere Tor nicht.

Ansonsten waren die Offensiv-Bemühungen beider Teams von wenig Überzeugung geprägt. Es ging sowohl Mainz als auch den Schalkern darum, möglichst wenige Fehler zu machen und den Gegner zu kontrollieren.

In der zweiten Hälfte drehten die Schalker zunächst deutlich mehr auf. Weston McKenny mit einem zu ungenauen Distanzschuss und Michael Gregorisch mit einem zu unplatzierten Freistoß gelang es in der Anfangsphase aber nicht, den Ball über die Mainzer Torlinie zu befördern.

McKenny mit der größten Möglichkeit

Auch Mainz versuchte, das Tempo zu erhöhen. Auch die Drangphase in der Mitte der zweiten Hälfte brachte den Gastgebern keine echte Torchance. Doch die sollten noch folgen.

In der 78. und 79. Minute hatte Robin Quaison gleich zwei gute Einschussmöglichkeiten. Zunächst scheiterte der Mainzer Angreifer mit seinem Schuss aus kurzer Distanz an Jonjoe Kennys Fuß-Blockade, kurz darauf schoss er den Ball aus sieben Metern an die Querlatte.

Die Schalker ließen mit zunehmender Spieldauer zwar immer mehr nach, sie hatten in letzter Sekunde durch McKenny nach einem Eckball aber noch die große Kopfballchance - aber der Ball strich um Zentimeter am Mainzer Tor vorbei.

Am kommenden Spieltag empfängt Schalke RB Leipzig zum Topspiel am Samstag (22.02.2020, 18.30 Uhr), Mainz 05 muss wieder am Sonntag (18 Uhr) auswärts beim VfL Wolfsburg ran.