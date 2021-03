Ein Fußball-Leckerbissen war eh nicht zu erwarten gewesen. Doch was der 1. FC Köln und vor allem Werder Bremen am Sonntag (07.03.2021) beim 1:1 (0:0) in der Fußball-Bundesliga boten, hatte über weite Strecken kaum Unterhaltungswert. Joshua Sargent (66.) schoss Werder in Führung. Dem lange verletzten und eingewechselten Kapitän Jonas Hector (83.) gelang mit seinem ersten Tor seit einem Jahr immerhin noch der Ausgleich für Köln.

Hectors Treffer bewahrte die "Geißböcke" vor der vierten Niederlage in Folge, das Remis bringt den Klub im Abstiegskampf aber nicht wirklich weiter. Bremen kann mit dem Unentschieden besser leben, hielt einen Abstiegskonkurrenten auf Abstand und hat ja auch noch das Nachholspiel am Mittwoch (10.03.2021) bei Arminia Bielefeld in petto.

Köln mit Viererkette und Meyer

Völlig ungewohnt hatte Kölns Trainer Markus Gisdol diesmal auf eine defensive Viererkette gesetzt, Winter-Zugang Max Meyer stand zum ersten Mal in der Startelf. Der FC übernahm vom Anpfiff weg das Kommando, Bremen ließ den FC kommen und beschränkte sich darauf, zu reagieren statt zu agieren. Die emsigen Kölner erarbeiteten sich im ersten Durchgang 11:3 Torschüsse, 6:0 Ecken und hatten 63,5 Prozent Ballbesitz.

Doch wie so oft vermochte das Gisdol-Team es nicht, daraus Kapital zu schlagen - zumal es der Mannschaft unübersehbar auch nicht liegt, das Spiel zu machen. So verpufften Engagement und optische Überlegenheit. Die beste Chance hatte Ellyes Skhiri (20.), als er freistehend nach einer Ecke Werders Schlussmann Jiri Pavlenka den Ball in die Arme köpfte.

Werder ließ sich auch davon nicht locken, spielte mit einer Passivität, die schon an Lethargie grenzte - was Trainer Florian Kohfeldt unüberhörbar nicht behagte. So ging es ohne Treffer nach einer ereignisarmen Halbzeit in die Kabinen.

Bremen im zweiten Durchgang aktiver

Offenbar hatte Kohfeldt in der Pause deutliche Worte gefunden, denn nach dem Wiederanpfiff zeigte sich Bremen doch bemühter, Konstruktives zum Spiel beizutragen. Die erste gute Chance zur Führung hatte Ludwig Augustinsson (47.) scheiterte jedoch aus knapp zehn Metern an Kölns Keeper Timo Horn - Kevin Möhwalds Nachschuss ging deutlich übers Tor.

Sargent trifft aus dem Nichts

Köln hielt dagegen, blieb aber vor dem gegnerischen Tor ohne Präsenz und Durchsetzungsvermögen. Das Hauptgeschehen spielte sich immer noch zwischen den Strafräumen ab, viele kleinere Fouls ließen keinen Spielfluss aufkommen. Wie aus dem Nichts fiel dann der Bremer Führungstreffer: Der am linken Fünfmeterraum freistehende Sargent setzte einen Kopfball links unten in die Maschen.

Diskussion um Ausgleichstreffer

Der FC wirkte angezählt, Werder hatte eine leichte Drangphase, ohne wirklich zwingend zu werden. Schließlich gelang Hector doch noch der Ausgleich, aber es gab Diskussionen um den Treffer. Emmanuel Dennis war zuvor nach einer Flanke von Noah Katterbach mit Pavlenka zum Luftduell hochgestiegen, so dass der Bremer Torwart den Ball vor die Füße von Hector abwehrte, der nur noch abzustauben brauchte.

"Für mich war es kein Foul" , sagte Hector bei "Sky". Gisdol schloss sich an: "Ich glaube, niemand kann sich großartig beschweren, dass dieses Tor gegeben wird." Bremens Trainer Kohfeldt widersprach: "Das ist ein klares Foul, weil Jiri der Arm weggedrückt wird. Da hätte der VAR eingreifen müssen." Auch im Internet wurde über das Tor heftig diskutiert. Da der Treffer jedoch der Überprüfung des Videoassistenten standhielt, nahm Köln doch noch den verdienten Punkt mit.

Köln spielt nun am Samstag (13.03.2021) um 15.30 Uhr bei Union Berlin, Bremen erst das Nachholspiel in Bielefeld und dann am Samstag ebenfalls um 15.30 Uhr daheim gegen den FC Bayern.