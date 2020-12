Im wie erwartet kampfbetonten Aufeinandertreffen der beiden Abstiegskandidaten setzte sich Bielefeld am Samstag (05.12.2012) mit 2:1 durch. Die Tore für die Arminen erzielten Manuel Prietl (20. Spielminute) und Ritsu Doan (32.). Auf der Gegenseite traf Kevin Stöger (82.) zum Anschlusstreffer.

Neuhaus erleichtert, Lichte frustriert

Bielefelds Trainer Uwe Neuhaus zeigte sich nach dem Spiel am ARD -Mikrofon erleichtert. " Nach sieben Spielen nur mit Niederlagen freut man sich natürlich, wenn man mal wieder einen Dreier holt. Wir wollten das entscheidende dritte Tor machen, das ist uns nicht gelungen. So mussten wir am Ende nochmal zittern. "

Auf der Gegenseite ärgerte sich Jan-Moritz Lichte insbesondere über den zweiten Gegentreffer. " Wir verlieren da den Ball, sehen im Umschaltspiel nicht gut aus ", so der Mainzer Trainer. " Wenn wir das Tor nicht bekommen, sind wir weiter gut im Spiel und haben eine große Chance, das Spiel nicht zu verlieren. "

Bielefeld mit Ballbesitz, Mainz mit Großchancen