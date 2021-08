In Salzburg Ersatz, in Dortmund entscheidender Mann

Bei RB Salzburg haben sich beiden bereits kennengelernt, Haaland wechselte zum Jahresbeginn 2019 nach Österreich und war ein halbes Jahr lang Roses Spieler. Das Talent des Norwegers erkannte der Coach, es reichte jedoch noch nicht ganz, nur einmal stand er in der Startelf - und traf sofort.

In Dortmund wird Haaland der wohl wichtigste Spieler für Rose sein. Seine Tore und Assists sollen den BVB in dieser Saison Titel bescheren. Genau so wichtig ist aber, dass das gesamte Team genau das umsetzt, was Rose will - wie es das gegen Frankfurt getan hat: Aggressivität, Mut, Tempo, Geradlinigkeit.

Schluss mit den ewigen Ausrutschern

Wenn die Borussen das mit ihren jungen Spielern in der Vergangenheit gezeigt hatten, waren sie immer stark, oft sogar begeisternd. Diese Attribute fehlten aber zu häufig in Spielen gegen vermeintlich kleine Mannschaften wie dem 1. FC Köln oder dem FC Augsburg, in diesen Partien gab es zu oft Rückschläge, um wirklich wieder ein ernstes Wörtchen im Kampf um die Meisterschaft mitreden zu können.

Das Spiel gegen Frankfurt war ein Vorgeschmack auf den Rose-BVB. Überfall-Tore wie gegen die Eintracht werden die Borussen in dieser Saison noch häufiger zeigen. Rose und seine Mannschaften standen bisher immer für eine spektakuläre Spielweise, und Dortmund könnte nun ein Team sein, mit der diese Art und Weise besonders erfolgreich sein könnte.

Stand: 15.08.2021, 11:30