Schalke 04 gegen Mainz 05: Abstiegsgipfel als Trauerspiel

Dafür verhalf der Coach U19-Spieler Kerim Calhanoglu (18 Jahre) zu seinem Bundesliga-Debüt. Malick Thiaw (19), Timo Becker (23), Matthew Hoppe (19), Jan-Luca Schuler (21) bekamen den Vorzug vor den etablierten Profis. Grammozis hat in der Partie gegen Mainz den Testlauf für die 2. Bundesliga bereits begonnen und will seinen jungen Spielern offenbar Spielpraxis geben. Ein durchaus mutiger Schritt des neuen S04-Trainers.

Die Konsequenz aus dieser Maßnahme: Die Schalker waren nicht mehr als ein überforderter Sparringspartner für die Mainzer, die weiterhin acht Punkte Vorsprung vor dem abgeschlagenen Tabellenletzten aus Gelsenkirchen haben. Es wurde ein intensives Spiel auf (fast) nur ein Tor - auf das der "Königsblauen".

Mainz schießt 20 Mal - Schalke zwei Mal

"Das war in Ordnung von meiner Mannschaft. In der zweiten Halbzeit war das Spiel 90 Prozent in der Schalker Hälfte" , sagte Mainz-Trainer Bo Svensson. "Uns hat nur das Tor gefehlt. Und das ist natürlich ein bisschen schade." Viel Aufwand und so gut wie kein Ertrag ist die Bilanz des engagierten, aber zu fehlerbehafteten Auftritts der 05er.

Die Mainzer haben an diesem Abend eine große Chance gegen einen dauerverteidigenden Gegner vergeben, sich deutlich weiter in der Tabelle hochzuarbeiten. "Das ganze Spiel lief für uns. Wir haben es nicht geschafft, das Spiel für uns zu entscheiden" , sagte der sichtlich enttäuschte Jeremiah St. Juste.

Auch die Mainzer hatten wie die Schalker unzählige Ballverluste und Konzentrationsfehler, mit denen sie ihr eigenes Offensivspiel immer wieder selbst massiv störten. Dennoch hatten sie 20 Torschüsse zustande gebracht. Die Schalker dagegen lediglich zwei. Aber dem Svensson-Team fehlte trotz aller Überlegenheit jegliche Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor. Ein immer wiederkehrendes Problem der Rheinhessen, die erst 23 Tore in 24 Bundesligapartien erzielt haben.

Eklatante körperliche Schwächen

"Wir waren körperlich richtig dominant und dann hat man gesehen, dass Schalke körperlich hinten raus immer mehr eingebrochen ist" , sagte der Mainzer Verteidiger Stefan Bell. "Schalke war stehend K.o." , attestierte 05-Mittelfeldspieler Domink Kohr. Umso ärgerlicher war es für die Mainzer, dass sie diesen in vielerlei Hinsicht so angeschlagenen Gegner nicht bezwingen konnten. Denn der physische Zustand der Schalker wirkte geradezu bedenklich.

Während die Mainzer liefen und liefen und liefen, fehlte dem Motor des Ruhrgebietsklubs mit zunehmender Spieldauer das Benzin. Kolasinac musste nach seiner Pause auf dem Rasen ausgewechselt werden, Benito Raman plagten nach 85 Minuten Krämpfe. Es gab in Hälfte zwei kaum noch einen Entlastungsangriff der Schalker.

Mainz zeigte dagegen den unbedingten Willen, die Partie zu gewinnen. Die Schalker waren lediglich darum bemüht, keinen Gegentreffer hinnehmen zu müssen. Kein Aufbäumen, kein sichtbarer Wille, kein spielerischer Ansatz, die Partie doch noch irgendwie für sich zu entscheiden. In dieser hilflosen Art und Weise ist der Bundesliga-Abstieg wohl nicht mehr zu vermeiden.

Für beide Mannschaften zu wenig

Es war für beide Teams wie so häufig in dieser Saison. Für einen Sieg sollte es nicht reichen. "Der Punkt reicht natürlich nicht" , sagte Kolasinac. Ein Statement, das auch für Mainz 05 gelten dürfte.

Aber: Immerhin hat sich das Svensson-Team die Hoffnung und den Kampf um den Klassenerhalt erhalten, was den Spielern die nötige Energie geben dürfte, bis zum letzten Spieltag um ihre Chance zu kämpfen.

Die Schalker dagegen wirken in vielerlei Hinsicht kraftlos und ausgelaugt. Nun haben sie offenbar auch noch ihren letzten Mut verloren. Der stolze Ruhrgebietsklub bestreitet in den kommenden Wochen wohl lediglich noch seine Abschiedstour aus der Bundesliga.

