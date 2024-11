Kane und Schick treffen dreifach Maskenmann und Dreierpacker in der Elf des Spieltags Stand: 25.11.2024 07:13 Uhr

Zwischen einem Torwart, der die Null festhält und Stürmern, die ihr Team zum Sieg schießen, finden sich noch fleißige Arbeiter und Vorlagengeber in der Elf des Spieltags der Sportschau.

Tor - Kamil Grabara (VfL Wolfsburg): Den Zu-Null-Sieg gegen Union Berlin hatte Wolfsburg auch seinem Schlussmann zu verdanken. Grabara leistete sich nicht den kleinsten Wackler, entschärfte alle sechs Schüsse der Gäste auf sein Tor - und das bei einem Versuch von Jordan Siebatcheu aus kurzer Distanz auch noch ganz stark.

Abwehr - Julian Ryerson (Borussia Dortmund): Als Dortmunds Rechtsverteidiger beim Heimsieg gegen Freiburg ausgewechselt wurde, bekam er Extra-Applaus von den Rängen. Unermüdlich hatte er zuvor seine Seite beackert und viele Offensivaktionen vorangetrieben. Defensiv machte Ryerson seine Seite zu, gewann starke 78 Prozent seiner Zweikämpfe.

Abwehr - Jeff Chabot (VfB Stuttgart): Auch wenn es in den Zweikämpfen manchmal richtig krachte, ließ Chabot gegen die robusten Stürmer des VfL Bochum überhaupt nichts anbrennen, gewann 75 Prozent seiner Zweikämpfe. Dazu hatte er nach einem Standard in der ersten Halbzeit auch die Führung auf dem Kopf - traf aber nur die Latte.

Abwehr - Min-jae Kim (Bayern München): Gemeinsam mit Dayot Upamecano ist Kim mittlerweile ein echtes Bollwerk. Der Südkoreaner war gegen Augsburg schon früh gegen Arne Maier hellwach (3. Minute). Enorm fleißig (11,5 Kilometer Laufleistung) und aktiv (127 Ballaktionen) sorgte Kim mit dafür, dass es für die Gäste nichts zu holen gab.

Abwehr - Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund): Bensebaini hatte in Dortmund selten einen leichten Stand. Gegen den SC Freiburg zeigte er jedoch, warum er wichtig für den BVB sein kann. Defensiv war er kaum gefordert und konnte sich so immer wieder in die Offensive einschalten. Mit einem starken Pass in die Schnittstelle bereitete er das 1:0 von Maximilian Beier vor. Auch beim 4:0 durch Jamie Gittens war er der finale Passgeber.

Mittelfeld - Granit Xhaka (Bayer 04 Leverkusen): Bei Leverkusens Aufholjagd gegen Heidenheim war der Schweizer der Taktgeber beim deutschen Meister. Ständig unterwegs (12,5 Kilometer Laufleistung) und immer anspielbereit (129 Ballaktionen), kurbelte Xhaka das Spiel ständig an. An acht Torschüssen war er beteiligt. Zunächst noch glücklos, legte Xhaka den Anschlusstreffer von Exequiel Palacios vor und sorgte mit einem schönen Schuss von der Strafraumgrenze für den 5:2-Endstand.

Mittelfeld - Felix Nmecha (Borussia Dortmund): Im zentralen Mittelfeld führt im Moment kein Weg an ihm vorbei. Auch gegen Freiburg war Nmecha (11,6 km Laufleistung, 16 Zweikämpfe) immer präsent, eroberte Bälle leitete Angriffe ein (vier Torschussbeteiligungen). Die Krönung für dieses Spiel war sein strammer 25-Meter-Schuss zum 2:0.

Mittelfeld - Adam Hlozek (1899 Hoffenheim): Gegen Leipzig explodierte Hoffenheims Sommerzugang förmlich. Hlozek war von der RB-Defensive überhaupt nicht einzufangen: 11,4 km Laufleistung, 31 Sprints, 7 Torschüsse. Der Tscheche belohnte sich und sein Team mit zwei Treffern, wobei vor allem der feine Schlenzer zum 3:3 absolut sehenswert war.

Mittelfeld - Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05): Er war mal wieder der Dreh- und Angelpunkt des Mainzer Spiels, hatte 101 Ballkontakte. Seine technischen Fertigkeiten ermöglichten den frühen Führungstreffer gegen Holstein Kiel, als er mit Kollege Paul Nebel per Doppelpass die KSV-Abwehr schwindelig spielte. Beinahe hätte er auch noch einen Freistoß direkt verwandelt, traf aber nur die Latte.

Angriff - Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen): Scheinbar muss sich Leverkusen keine Sorgen machen, dass Victor Boniface verletzt ist. Schick war gegen Heidenheim mit einem Dreierpack zur Stelle und damit Spieler des Spiels beim Meister. Dabei zeigte der Mittelstürmer vor allem das, was Leverkusen zuletzt fehlte: Effektivität. Per Lupfer, Direktabnahme und Kopfball brachte Schick 50 Prozent seiner Abschlüsse im Tor unter.

Angriff - Harry Kane (Bayern München): Trotz eines drückend überlegen geführten Spiels (32:2 Torschüsse) brauchten die Bayern beim Sieg gegen Augsburg unbedingt ihren Chef-Torjäger. Der eigentlich unauffällige Kane (34 Ballaktionen, 7 Sprints) war da, wenn er gebraucht wurde, machte einfach alle Tore zum 3:0-Sieg und erhöhte sein Trefferkonto in der Bundesliga auf elf an elf Spieltagen.

Die Elf des 11. Bundesliga-Spieltags von sportschau.de: