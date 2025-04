Für den 1. FC Heidenheim Krätzig und Wanner spielen gegen die Bayern vor Stand: 19.04.2025 10:39 Uhr

Wenn der 1. FC Heidenheim am Samstag (ab 15.30 Uhr in der Radio-Vollreportage und im Live-Ticker bei der Sportschau) auf den FC Bayern trifft, dann stehen zwei Spieler besonders im Fokus - Frans Krätzig und Paul Wanner.

Die beiden Münchner Talente sind bis Saisonende an den FCH ausgeliehen. Der 19-jährige Mittelfeldspieler Wanner hat in dieser Saison 26 Bundesligaspiele gemacht und dabei drei Tore geschossen, der 22-jährige linke Flügelspieler Krätzig kam erst im Januar 2025 und hat 13 Partien in der Liga gemacht (ein Treffer).

Deshalb werden die Bayern-Verantwortlichen wohl auch ganz genau hinsehen, was das Duo auf dem Platz so anstellt. Beide haben bei den Bayern noch einen Vertrag bis 2027.

Wanner hat nach gutem Start nachgelassen

Um beide ist es zuletzt aber eher ruhig geworden. Wanner startete so gut in die Saison, dass schon ein kleiner Kampf der deutschen und österreichischen Nationalmannschaft um den damals noch 18-Jährigen entbrannte. In seinen ersten beiden Bundesligaspielen erzielte er jeweils ein Tor und legte ein weiteres auf. Danach gab es bis heute aber nur noch einen weiteren Treffer und keine Torvorlage mehr - zu wenig für einen Spielmacher.

Lange hatte Trainer Frank Schmidt Geduld mit seinem schwächelnden Zehner, seit Anfang Februar stand Wanner dann aber nur an einem von zehn Spieltagen in der Startelf. Eine Bewerbung für einen Platz im Bayern-Kader war diese Saison des zweifelsohne begabten Talents bisher also nicht.

Heidenheims Frans Krätzig während des Spiels gegen Union Berlin

Auch Krätzig startete prächtig und traf gleich in seinem ersten Spiel für Heidenheim beim 2:0 gegen Union Berlin ins Tor, doch auch um ihn wurde es danach ruhiger. Ob eine der beiden Leihgaben seinem eigentlichen Arbeitgeber auf dem Weg zur Meisterschaft ein Bein stellen kann, ist deshalb eher fraglich.

Balance und gute Mischung sind gefragt

Dennoch geht es für sie um viel. Im direkten Duell können sie sich mit guten Leistungen nachhaltig in Erinnerung bringen. Schmidt hat für seine Spieler vor dem Duell gegen den FC Bayern einen besonderen Rat. "Sie sollen sich nicht kleiner machen als sie sind. Sie sind gute, junge Spieler" , sagte der Coach im Interview.

Für das Duo geht es vor allem darum, die richtige Balance zu finden. "Natürlich kennen sie viele Spieler, die DNA und die Mentalität der Bayern. Da besteht eher die Gefahr, dass man zu vorsichtig ist" , sagte Schmidt. Gegen den FC Bayern müssten sie deshalb nun "eine gute Mischung finden aus Aggressivität und zeigen, was man kann."

Heidenheims Paul Wanner und Trainer Frank Schmidt

Schmidt: "Alle müssen heiß sein"

Auf die Frage, ob Wanner und Krätzig möglicherweise besonders heiß seien, antwortete Schmidt: "Ich habe immer ein Problem damit, wenn es heißt, zwei Spieler sind besonders heiß. Das würde ja bedeuten, dass die anderen nicht heiß sind. Alle müssen in dieser Phase heiß sein."

Vor dem 30. Spieltag steht Heidenheim auf dem Relegationsplatz 16, hat nur zwei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz und ist gegen die Bayern klarer Außenseiter.