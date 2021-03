Welche Folgen Norwegens Ausstieg haben könnte

Ein Ausstieg aus der WM scheint zunächst für Fußball-Verhältnisse günstig zu sein. Ein Verband, der sich nach Einreichung der Anmeldung aber vor Beginn der Qualifikation zurückzieht, "wird mit einer Geldstrafe von mindestens 20.000 Schweizer Franken belegt" , schreibt die FIFA in ihren Regularien zur WM 2022. Später steigt die Mindeststrafe auf 40.000 Schweizer Franken.

Das Problem kommt im Regelwerk einen Absatz später: "Je nach Umständen des Rückzugs kann die FIFA-Disziplinarkommission weitere Sanktionen verhängen, einschließlich des Ausschlusses des betreffenden teilnehmenden Mitgliedsverbands von künftigen FIFA-Wettbewerben." Und darauf baut teilweise die Argumentation des Verbandsvorstandes auf, der sich gegen einen Boykott ausspricht.

Norwegens Verband schürt Angst vor den Folgen

Terje Svendsen, Norwegens Verbandspräsident

Der Verband Norges Fotballforbund (NFF) veröffentlichte am Mittwoch eine Stellungnahme. Man teile die Kritik an Katar und wie die Gastarbeiter dort behandelt würden, schreiben Verbandspräsident Terje Svendsen und der Chef des Ligaverbandes, Cato Haug. Erst der Einsatz des Fußballs aber habe Verbesserungen in den Bedingungen hervorgebracht. Dialog sei besser als Boykott. Eine Absage der WM würde "Hunderttausende von Arbeitnehmern in die Arbeitslosigkeit schicken" .

Die Weltmeisterschaft könne ein Druckmittel für Veränderungen sein. Norwegen stünde mit einem Boykott alleine da, die Botschaft würde das Land "alleine senden" . Man glaube daher, "dass es besser ist, von innen heraus zu arbeiten, um unsere Haltung auszudrücken und hoffentlich zu Verbesserungen beitragen zu können" . Der Verband verwies zudem auf die schwierigen Umstände der politischen Boykotte bei den Olympischen Spielen 1980 und 1984.

Ausschluss von anderen Turnieren? "Damit würde sich die FIFA selbst schaden"

Der NFF arbeitet neben dieser Stellungnahme mit anderen Argumenten. Dabei geht es um die finanziellen Folgen durch die im Falle eines Boykotts ausbleibenden Einnahmen der Spiele. Einen Einkommensverlust von mehr als 100 Millionen Norwegischen Kronen (umgerechnet fast 10 Millionen Euro) setzte der Generalsekretär des NFF, Pal Bjerketvedt, öffentlich als Schätzung an. Andere Funktionäre äußerten Sorgen um die Zukunft der Nationalmannschaften, falls die FIFA den Verband wirklich von folgenden FIFA-Turnieren wie beispielsweise der Frauen-WM 2023 oder der Männer-WM 2026 ausschließen würde.

"Der norwegische Verband verbreitet Horrorszenarien" , sagt Melnaes. "Ich glaube nicht, dass die FIFA einen solchen Schritt vollziehen würde. Die entsprechende Debatte dazu würde vor allem der FIFA selbst schaden."

Wie es weitergeht: Die Entscheidung könnte schnell fallen

Der zeitliche Ablauf für die nächsten Schritte ist nun eng. Kommende Woche stehen weitere Mitgliederversammlungen von Klubs an. "Es werden sich mit Sicherheit weitere Klubs der Forderung nach einem Boykott anschließen", sagt Melnaes. Am 14. März steht die Jahreshauptversammlung des NFF an. Dort wird das Thema diskutiert. Möglicherweise wird dann sogar schon ein Boykott beschlossen, wenn es eine Mehrheit unter den Delegierten geben sollte - das ist allerdings unklar. So oder so braucht es eine Entscheidung: Vom 24. bis 30. März stehen für Norwegen die Spiele gegen Gibraltar, die Türkei und Montenegro an - es ist der Start in die Qualifikation zur WM 2022 in Katar.

Die Endrunde der WM soll nach aktuellen Planungen vom 21. November bis 18. Dezember 2022 in Katar ausgetragen werden. Am Gastgeberland gibt es wegen Menschenrechtsverletzungen, Ausbeutung von Gastarbeitern und Korruption bei der WM-Vergabe seit Jahren große Kritik. Die Sportschau und WDR Sport inside berichteten immer wieder über die Missstände in Katar. Die FIFA musste in diesem Zusammenhang im Juni 2019 erstmals zugeben, dass auf WM-Baustellen gegen internationale Arbeitsstandards verstoßen wurde.

Stand: 05.03.2021, 17:29