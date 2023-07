Transfers Israeli Munas Dabbur - einst kein Visum, nun Vertrag in Dubai Stand: 12.07.2023 23:06 Uhr

Munas Dabbur verlässt die TSG Hoffenheim und spielt künftig für den Shabab Al-Ahli Dubai Football Club. Das ist ein bemerkenswerter Wechsel, denn dem Israeli wurde einst die Einreise in die Emirate verweigert.

Im Januar 2017 spielte Dabbur für RB Salzburg. Der österreichische Serienmeister plante damals ein Wintertrainingslager in Dubai. Das Gesuch nach einem Visum sei fristgerecht eingereicht worden, versicherten die Salzburger. Doch es gab keines für Dabbur, den israelischen Fußballer.

2017: Keine Einreiseerlaubnis in die VAE

Die Vermutung lag nahe, dass die Staatsangehörigkeit Dabburs dazu führte, dass ihm kein Visum ausgestellt wurde. Dabbur gehört zwar zur arabisch-muslimischen Minderheit in Israel, aber das half ihm nicht, eine Einreiseerlaubnis in die Vereinigten Arabischen Emirate zu erhalten.

Die beiden Staaten unterhielten damals noch keine diplomatischen Beziehungen. Das änderte sich mit einem Abkommen, das 2020 nach Vermittlung der USA unterzeichnet wurde. Seitdem unterhalten die beiden jeweils Botschaften im anderen Land, die Beziehungen sind besser geworden. Ein Vorfall wie 2017 scheint heutzutage ausgeschlossen.

Der heute 31 Jahre alte Stürmer bestritt 40 Länderspiele für Israel. "Lange galt er als eine Symbolfigur für die Teilhabe der Muslime am jüdischen Staat", schrieb die "Süddeutsche Zeitung" in einer Vorschau auf ein Testspiel Israels im März 2022 in Sinsheim gegen Deutschland.

Instagram-Post sorgt für Unruhe

Gut ein Jahr vorher gab es in seiner Heimat große Diskussionen um Dabbur. Ein Post bei Instagram wurde ihm als Unterstützung der radikalislamischen Terrororganisation Hamas ausgelegt. Er wurde für zwei Spiele suspendiert, Kommentatoren und Politiker forderten gar, dass er nie mehr berufen werden solle.

Doch im März 2022 spielte Dabbur für Israel in dem Stadion, in dem er seit 2020 auch für die TSG Hoffenheim auflief. Insgesamt bestritt er für die TSG 84 Bundesligaspiele und schoss dabei 17 Tore.

Der Vertrag war noch bis 2024 gültig, aber nun zog es ihn nach Dubai. Sein neuer Klub hieß den "internationalen Stürmer" via Twitter willkommen.