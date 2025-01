Nächste Pleite für den BVB Frankfurt siegt auch ohne Marmoush Stand: 17.01.2025 22:28 Uhr

Eintracht Frankfurt hat auch ohne seinen abwanderungswilligen Top-Stürmer den dritten Sieg des Jahres eingefahren - und die Krise bei Borussia Dortmund verschärft.

Die Eintracht gewann am Freitagabend zum Auftakt des 18. Spieltags der Fußball-Bundesliga mit 2:0 gegen Borussia Dortmund und festigte mit dem dritten Sieg im neuen Jahr den dritten Tabellenplatz.

Der BVB kassierte trotz einer deutlichen Leistungssteigerung gegenüber dem 2:4 unter der Woche bei Holstein Kiel die dritte Pleite in Folge und steckt mit 25 Punkten im Mittelfeld fest.

Hugo Ekitiké besorgte Frankfurts Führung in der 18. Minute, Oscar Höjlund traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 2:0-Endstand.

Marmoush draußen - Gespräche mit Manchester City bestätigt

Omar Marmoush, der mit 15 Toren und 9 Torvorlagen maßgeblichen Anteil an der besten Hinrunde der Eintracht seit 31 Jahren hatte, stand gegen den BVB nicht im Kader, nachdem ein Wechsel zu Manchester City am Spieltag wieder ein Stück wahrscheinlicher wurde, Sportdirektor Markus Krösche bestätigte vor dem Anpfiff Gespräche mit Englands Meister.

Für Marmoush stürmte Ansgar Knauff von Beginn an. Der Ägypter jubelte nach Abpfiff in zivil und winkte in die Frankfurter Kurve, alle Zeichen standen auf Abschied.

Beim zuletzt so anfälligen BVB kehrten Waldemar Anton und Pascal Groß (nach Rotsperre) zurück in die Startelf. Frankfurt setzte Dortmund vom Anpfiff weg unter Druck. Nach sehr kritischen Anfangsminuten, bei denen dem schwarz-gelben Anhang einmal mehr angst und bange werden musste, fanden die Dortmunder aber besser ins Spiel. Serhou Guirassy verpasste nach einem Konter bei einem Pfostentreffer nur haarscharf die Führung (9.).

Etikité bringt Frankfurt in Führung

Die Dortmunder blieben engagiert, aber auch weiter anfällig in der Rückwärtsbewegung: Hugo Ekitiké hebelte Dortmunds Abwehr mit einem Steilpass auf Rasmus Kristensen aus und bekam den Ball im Strafraum perfekt zurück serviert - Frankfurt führte.

Das Spiel blieb abwechslungsreich, der BVB weiter offensiv. Die besseren Möglichkeiten hatte aber weiter Frankfurt: Knauff traf mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumkante den Pfosten (22.). Etikité verpasste einen möglichen Doppelpack (34.), setzte den Ball aus kurzer Distanz über die Latte.

Dortmund offensiv, aber zu selten gefährlich im Abschluss

Der BVB ging auch im dritten Spiel des Jahres mit einem Rückstand in die Pause, verstärkte nach Wiederanpfiff aber seine Offensiv-Bemühungen: Dortmund zeigte viel Einsatz, schnürte die Eintracht mit zunehmender Dauer ein, kam aber kaum zu gefährlichen Abschlüssen im Strafraum. Julian Brandt hatte noch die beste Chance zum Ausgleich, verfehlte aber aus kurzer Distanz Frankfurts Kasten knapp.

Zudem hatte der BVB auch Pech, dass ein Griff von Arthur Theate gegen Guirassy im Strafraum ungeahndet blieb. Dortmunds Sürmer nahm die Berührung allzu bereitwillig an und ging zu Boden, dennoch hätten sich die Frankfurter über einen Elfmeterpfiff nicht beschweren können. Bereits kurz zuvor hatten die Dortmunder einen Elfmeter haben wollen, als Jamie Gittens im Laufduell im Strafraum von Nnamdi Collins getroffen wurde - auch diese Aktion reichte Schiedsrichter Daniel Schlager nicht für einen Strafstoß.

Trainer Nuri Sahin brachte mit den Einwechslungen von Karim Adeyemi und Maximilian Beier in der Schlussphase neue Impulse, doch der eingewechselte Höjlund machte nach einem Konter das nächste Dortmunder Frusterlebnis perfekt.

Dortmund gegen Bremen, in Hoffenheim

Für die kriselnden Dortmunder geht es schon am kommenden Dienstag in der Champions League in Bologna weiter. In der Liga empfängt der BVB dann am Samstag (15.30 Uhr) Werder Bremen. Frankfurt erwartet am Donnerstag Ferencvaros in der Europa League, in der Liga steht am Sonntag (15.30 Uhr) das Auswärtsspiel bei 1899 Hoffenheim an.