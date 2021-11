Corona trifft Arminia: Gesamtschaden von 17 Millionen Euro

"Wir mussten bisher einen Gesamtschaden in Höhe von 17 Millionen Euro erleiden, davon alleine rund 14 Millionen Euro in der Saison 20/21." Eschweiler rechnet mit weiteren Einbußen durch das Virus. "Corona wird auch in dieser Saison einen Schaden hinterlassen, weshalb es nicht bei den 17 Millionen bleiben wird" , sagte er. Die gute Nachricht sei: " Arminia ist sehr stabil. Inzwischen sogar so stabil, dass wir die Krise ohne jegliche öffentliche Unterstützung aus uns selbst heraus bewältigen können."

Eschweiler ergänzte: "Hätte uns das vor fünf Jahren erwischt, hätte es uns weggefegt." Damals ging es der Arminia finanziell sehr schlecht. Der Club stand vor der Insolvenz.

dpa | Stand: 29.11.2021, 21:21